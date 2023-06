​Neix un nou festival cultural per dinamitzar la plaça del Carme d'Olot

El cartell del Karma Fest, obra d'Arnau Nogué Foto: Núria Social

Laja té el seu propi festival. Es tracta del, una iniciativa impulsada des de l'associació Núria Social i que té l'objectiu de dinamitzar "un dels espais més degradats del Barri Vell" tal com assenyalen els organitzadors. El certamen es dividirà en, dos de juny i dos de juliol.La programació girarà entorn de concerts de grups locals, mostres de cinema a la fresca, dansa, l'art mural o la performance. "És una proposta amb dues línies centrals, el cinema i la música i amb una clara aposta per la multidiciplinarietat i hibridació", asseguren des del Núria Social. Tot i que la programació s'anirà desgranant a mesura que s'acostin les dates, ja s'ha avançat que hi actuaran grups locals comPrecisament, Manzau serà l'artista responsable d'obrir el festival. L'actuació de l'olotina Anna Serra serà a partir de les 21 h. Després del concert, es projectarà el documentalque recull set converses entre diferents joves amb problemes de salut mental. Seguidament, es faràde la projecció amb la codirectora del film Diana Casellas, Marino de la Cruz (Terapeuta Gestalt, Terapeuta Corporal Integratiu i Educador Social ) i la cantautora Anna Serra (Manzau).Les pròximes dates del Karma Fest seran. La programació s'anunciarà a través de les xarxes socials del Núria Social Pegàs de Foc , la comunitat de joves de la Garrotxa, Ripollès i Alt Empordà. El Karma Fest també compta amb la col·laboració de l'Associació de Comerciants d'Olot, les Festes del barri del Carme i el Festival Varietats Autòctones.