​Instal·len nous contenidors a la Garrotxa per recollir l'oli de cuina

La Garrotxa ho posa més fàcil als ciutadans per reciclar l'. A partir d'aquest mes de juny es començaran a instal·lar nous contenidors per a la recollida d'aquest residu. Concretament, es col·locaran a: Argelaguer, Beuda, Castellfollit de la Roca, Vall de Bianya, Vall d'en Bas, les Planes, les Preses, Maià, Mieres, Montagut i Oix, Riudaura, Sales, Sant Aniol, Sant Feliu, Sant Ferriol, Sant Jaume, Sant Joan les Fonts, Santa Pau i Tortellà. De moment, no s'instal·laran ni a Olot, ni a Besalú.Els nous contenidors són d'unamb una tapa superior on es pot dipositar l'oli.directament al contenidor, sinó que s'haurà de llançar dins unaben tapada. L'oli que llancem cal que estigui fred i sigui oli de cuina i conserves alimentàries. No es permet abocar-li oli de cotxes i màquines.En paral·lel a la instal·lació dels nous contenidors, cada municipi durà a termeper explicar el nou servei. Hi haurà punts informatius durant diversos dies a diversos municipis per explicar als ciutadans com i per què utilitzar els nou contenidors que es col·locaran a zones concorregudes dels municipis com mercats, places, escoles, piscines o la deixalleria mòbil.L'oli és un dels residus més contaminants, ja que genera un gran impacte si entra en contacte amb el medi fluvial i marí. En una nota de premsa, el Consell Comarcal explica que llençar l'oli per l'aigüera genera males olors i dificulta el tractament de l'aigua a les depuradores, a més de malmetre i taponar les canonades. De, farines i greixos per a l'alimentació animal, sabó, cosmètics o pintures.