​No és un vial pressiona a Territori perquè la variant d'Olot es faci sola

Nou asfaltat a l'avinguda Sant Jordi a l'estiu

va reunir-se la setmana passada amb alts càrrecs del Departament de Territori. La trobada va tenir lloc dijous al Consell Comarcal de la Garrotxa. Hi van assistir membres de la plataforma veïnal, el secretari d'Infraestructures,, i el director tècnic del Departament,. La trobada va servir perquè els nous dirigents de Territori coneguessin els representants de No és un vial.La reunió, precisament, va ser una petició de la plataforma olotina que va aprofitar la trobada per traslladar a la conselleria. "La variant d'Olot es pot fer sola i en cas de necessitat s'hauria de fer així. Per nosaltres això ja resol el 95% del problema", diu, portaveu de No és un Vial. La plataforma va reclamar que les discrepàncies que pugui haver-hi a la Vall d'en Bas no afectin el tram d'Olot, tot i que el projecte contructiu de l'obra contempla tot el traçat conjunt. "Ells ho recullen, però no ens poden donar la garantia que això pugui ser així. Nosaltres hem defensat els perquès d'aquesta petició i els han entès.però hi ha aquesta idea que ha tornat a plantar No és un vial", afegeix Prats.A la reunió, Territori també va confirmar que aquest estiu es tornarà a asfaltar l'avinguda Sant Jordi . "Ens van dir que abans de l'estiu o com a molt tard a l'estiu, el tema de l'asfalt quedi solucionat", assegura la portaveu de No és un vial. L'avinguda no és competència de la Generalitat, però l'administració catalana entén que el trànsit que hi passa és un greuge que pateix la ciutat per la manca d'una infraestructura que sí que depèn de la Generalitat. L'asfalt que es col·locarà aquest estiu serà, com ja es va fer el 2019.La variant d'Olot i les Preses segueix, mentrestant, el final del camí administratiu. Es preveu que a principis de 2024 es doni per acabat el projecte constructiu i les màquines puguin començar les obres en algun moment de l'any que ve. El cost de la infraestructura puja a més dei, actualment, només hi ha dos altres projectes d'aquesta envergadura a Catalunya. Són la millora de l'Eix de Comiols al Pallàrs Jussà i la C-26 a Berga.