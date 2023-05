El 28‑M a Olot, barri a barri: què van votar els teus veïns?

Junts guanya a pràcticament tots els barris

La CUP treu els millors resultats a Montolivet i el Pla de Dalt

Imatge de diumenge passat al Casal Marià. Foto: Martí Albesa

El PSC guanya a Sant Miquel i Sant Roc

Sant Miquel, Pla de Dalt i Pequín, els millors barris per ERC

El Nucli Antic, la millor plaça per a Activem Olot

Olot en Comú obté els millors números a Sant Miquel

Gent votant a l'Escola d'Art d'Olot el passat diumenge Foto: Martí Albesa

Les Tries, Eixample Malagrida i Pla de Dalt, on Olot+ va tenir més suport

Vox aconsegueix ser quarta força a Sant Miquel

A Olot hi ha una vintena de barris, tots i cada un d'ells, amb les seves particularitats. Aquestes característiques pròpies es mostren, sobretot, en les eleccions municipals, on cada zona, segons la gent que hi viu, vota un partit o un altre. Els resultats del 28-M són un reflex de la societat i ens permeten veure quin sentiment polític hi ha a cada zona de la ciutat.Pel que fa a la, els veïns delvan ser els que més van anar a votar amb un 60% de participació. El barri de l'també va tenir una participació alta amb un 58%. Per altra banda, aés on menys població es va mobilitzar per anar a les urnes i on la participació es va moure entre el 34 i 38%.Per veure què ha votat cada barri, clica les fletxes de daltper canviar de col·legi electoral:es va imposar diumenge ade la ciutat. Als barris on Junts no va aconseguir ser la primera força va ser a una de les meses de Sant Miquel i a tres de Sant Roc. En aquestes tres, el PSC va passar per davant dels juntistes.A Sant Miquel és precisament on Junts va treure pitjors resultats amb percentatges per sota del 20% dels vots. En una de les meses del barri olotí, Junts va arribar a ser cinquena força amb només l'dels vots, superada per PSC, CUP, ERC i Vox. On Pep Berga va obtenir millors resultats va ser al barri dels Desemparats i a l'Eixample Popular, on va superar eldels vots.Lava ser segona força a la majoria dels col·legis electorals. El barri on va aconseguir més vots va ser a Montolivet i el Pla de Dalt, per sobre del 20%. A dues meses de l'Escola Sant Pere Màrtir va superar eldel total de vots i és on es va acostar més a Junts. Per altra banda, onva treure pitjors resultats va ser als Desemparats, l'Eixample Malagrida i les Tries, on es va situar a només l'dels vots i va caure fins a ser quarta força.va aconseguir ser la força més votada a una mesa de Sant Miquel i dues de Sant Roc. En aquest últim barri, el candidat socialista va recollir un bon grapat de vots, ja que va arribar a obtenir gairebé eldel suport dels veïns del barri que van anar a votar. El PSC també va treure bons resultats al barri de Pequín, on va arribar a superar el 20% dels vots al col·legi electoral de l'Estació.Per altra banda, on el PSC va flaquejar més va ser a Montolivet, just al barri on la CUP va treure millors resultats. En aquesta zona d'Olot els socialistes només van aconseguir eldels vots. Tampoc van recollir gaire suport al centre de la ciutat i a l'Eixample Popular.Esquerra Republicana va aconseguir els millors resultats a Sant Miquel, Pla de Dalt i Pequín, amb percentatges de vot que van arribar al. Josep Quintana, però, va flaquejar en la majoria de les meses en comparació al 2019. Els pitjors resultats dels republicans es van donar a una de les meses del Casal Marià, al barri de l'Eixample, on curiosament, el partit hi té la seu.La candidatura de Jordi Rubio va obtenir els millors resultats al barri vell d'Olot, justament on el candidat té el seu negoci familiar i on, pràcticament, hi fa vida diària. Activem Olot va aconseguir la xifra més alta de percentatge de vot al col·legi electoral de l'Escola d'Art (més d'un). La formació també va aconseguir un bon resultat al barri del Morrot, també amb un 12% dels vots a una de les meses. En canvi, els pitjors números els va obtenir a l'Eixample Popular, on no va arribar a unTot i no arribar a ser cinquena força a cap de les meses electorals, Olot en Comú va aconseguir els millors resultats al barri de Sant Miquel. A aquesta zona, on viuen alguns dels principals noms que hi havia a la llista, el partit va arribar a obtenir entredels vots. A una de les meses del Pla de Dalt, a Bonavista i al Nucli Antic, els Comuns també van moure's entre aquests percentatges.Per contra, els pitjors resultats de la candidatura de Raül Valls es van veure al barri dels Desemparats, on no van arribar a l'del total. A Pequín, Bisaroques, les Fonts i Sant Roc, els comuns tampoc van superar el 2%.Com en el cas d'Olot en Comú, la candidatura de David Coromina no va arribar a ser cinquena força en cap de les meses electorals de la ciutat. Tot i això, on va tenir més suport va ser al barri de les Tries amb més d'undels vots i a l'Eixample Malagrida i Pla de Dalt al voltant del 6%. Els pitjors resultats de la formació es van produir al Nucli Antic i al barri de Sant Pere Màrtir, on no va arribar alEl barri amb més immigració d'Olot va ser, precisament, el que va votar amb més força el partit xenòfob. Daniel Plana va aconseguir ser quarta força al barri de Sant Miquel superant eldels vots. Les Tries, Pequín i Sant Roc van ser altres zones de la ciutat on Vox va assolir quotes altes de vot entre el 7 i el 10%.Per contra, el barri que va donar menys suport al partit d'ultradreta va ser el Pla de Dalt, on no va arribar al. Al barri del Bisaroques Vox també va situar-se al voltant d'aquesta quota.