​ERC Olot només farà alcalde un candidat independentista

Quintana complirà el mandat

vol que el pròxim alcalde d'Olot sigui independentista. Aquest és el requisit que el partit imposa de cara a les negociacions que tindran lloc les pròximes setmanes per a la formació del nou govern de la ciutat. Això significa que ERC té dues opcions: fer alcalde Jordi Gasulla de la CUP o Pep Berga de Junts. Per al partit, la primera opció és la prioritat."Més del 65% dels vots són per a partits independentistes i, per tant,. La nostra opció és aquesta. A més, la ciutadania ha expressat el seu malestar amb els problemes que té la ciutat i calen accions transformadores. Treballarem perquè es facin les coses diferents", ha dit aquest matí el portaveu d'ERC,, en una roda de premsa. "Amb qui primer parlarem és amb la CUP. És un partit d'esquerres i independentista i és la nostra primera opció. Amb el programa de la CUP no tenim cap conflicte i, per part nostre, tant de bo poguéssim votar en Jordi Gasulla. És la CUP qui ha d'aconseguir la majoria sòlida perquè això sigui possible", ha afegit Quintana.ERC ja ha iniciat elsper conèixer les expectatives del cupaires de cara a un possible pacte d'esquerres per governar l'Ajuntament d'Olot. ERC creu que la CUP és qui ha de liderar l'entesa amb els tres partits (CUP, PSC i ERC). Aquest dimecres o dijous està previst que les dues formacions ja es reuneixin presencialment.Sobre, ERC diu que també s'hi reuniran: "Ens reunirem amb els dos partits. Però a l'hora de parlar per negociar govern, la primera opció que hem d'explorar és la CUP. Si això no és possible, mirarem si hi ha alguna altra opció. Hi ha la voluntat que Jordi Gasulla sigui alcalde i hem de valorar primer aquesta opció", diu Quintana.Tot i el mal resultat d'ERC Olot a les eleccions, el seu portaveu ha assegurat quei que es veu amb força per complir els quatre anys, tal com es va comprometre: "Quan vaig agafar la proposta de l'executiva era per als pròxims quatre anys.i el que ens toca és tranquil·litat i fer més feina. De moment, la situació serà aquesta", ha afirmat Quintana.