​Joan Dausà actua a Vall d'Hebron com a preludi del festival Vallviva

Dos projectes

Eudald Morera és el director del Festival Vallviva Foto: ACN

Un festival solidari

ha pujat al terrat de Vall d'Hebron aquest dimarts per convertir-lo durant una estona en un escenari musical inaudit. Sota un sol de justícia, el músic de Sant Feliu de Llobregat hi ha cantat Ara som gegants i el seu famós Jo mai mai com a preludi del Festival Vallviva , on actuarà com a cap de cartell. El festival solidari, que tornaràa la finca Les Brides, a la Vall d'en Bas, destinarà en la seva tercera edició tots els seus beneficis a la investigació en càncer de Vall d'Hebron, concretament per a dos projectes del campus hospitalari.Dausà ha explicat que està feliç de poder formar part del projecte. "Quan pots anar a cantar per donar suport a històries com aquestes és un luxe i un privilegi", ha dit. El músic ha expressat estar content d'aportar "el seu petit gra de sorra" i abans de tocar 'Ho tenim tot' ha recordat que és una cançó de "celebració" però també ha recordat que important és la sanitat, ja que, per exemple, la seva petita va estar ingressada a l'UCI. "Ho vam passar molt malament i són dies que et fan veure que val la pena valorar el que tenim i és des d'aquí on va sortir aquesta cançó", ha conclòs.Els dos projectes que rebran finançament dels diners recaptats pel festival són del Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR) i del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO), ha destacat el gerent de l'hospital,El primer estudiaper saber per què uns tumors són molt agressius i resistents a les teràpies, i trobar noves dianes. El segon està centrat aque ajudin a preveure la resposta als dos principals tractaments que hi ha en càncer de pàncrees, per oferir teràpies més personalitzades i efectives. La doctora Teresa Macarulla, que lidera aquest projecte, ha recordat que encara falta fer molta recerca en càncer de pàncrees.El president de la fundació Vallviva,, ha explicat que li van diagnosticar un càncer fa dos anys i mig i ha traslladat el seu reconeixement al sector sanitari i de la recerca. Morera ha destacat com el diagnòstic del càncer impacta en les famílies i ha assenyalat que la malaltia i el que implica afecta tota la societat.El festival, que combina música i gastronomia de primer nivell, també duu com a caps de cartell, a banda de Dausà, Víctor Manuel, Ana Mena i La Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya.Des de la primera edició,pretén ser un altaveu de les situacions reals de la vida, de les persones mancades de salut i de les seves famílies i voluntaris que fan una feina extraordinària per a fer de la nostra societat un espai més digne, compromès i amb valors.En aquest sentit, la fundació inicia aquest any un projecte de col·laboració amb el Campus Vall d'Hebron, centre de referència mundial en l'àmbit de la investigació de la salut i, especialment, del càncer.En la darrera edició, Vallviva va aconseguir recaptar un total deque van anar destinats a la Fundació Albert Bosch, al projecte d'investigació de l'ELA de Juan Carlos Unzué, a la Fundació Oncolliga Girona i a la Fundació Nzuri Daima. I en la primera edició, van recaptar més de 20.000 euros per a la planta d'oncologia infantil de l'hospital Vall d'Hebron.