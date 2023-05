​Primers contactes per formar govern a Olot

Poc més de 24 hores després de conèixer els resultats de les eleccions municipals d'Olot , els partits ja han començat a treballar per teixir els possibles pactes que acabin formant el nou govern de la ciutat.Aquest dillunsentre partits, sobretot entre els grups d'esquerres que tenen sobre la taula l'opció d'un canvi de govern. Pel que ha pogut saber, ERC ja hauria trucat a la CUP i s'hauria mostrat predisposada a investir Jordi Gasulla com a alcalde. "No serem cap escull", afirma, candidat d'ERC.Els cupaires també haurien fet ja unade valoració dels resultats que hauria servit per començar a marcar el full de ruta de les negociacions. El PSC i ERC també faran en les pròximes hores una trobada interna per valorar resultats i establir estratègies de negociació. A partir de dimecres es podrien donar ja lesper valorar possibles pactes.