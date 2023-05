​Quins són els pactes de govern que es poden donar a Olot?

Govern de CUP + PSC + ERC

Els resultats del 28M han deixat un escenari obert per a la governabilitat de l'. La ruptura de la majoria de Junts dona la possibilitat als partits d'esquerres () de configurar una nova majoria progressista i deixar enrere els últims tres mandats de polítiques conservadores.Ara mateix,. Així ho van deixar clar la mateixa nit electoral els seus candidats: "La ciutat ha demanat un canvi i ara mateix el primer objectiu és aquest", asseguravad'ERC; "Tenim la responsabilitat de provar-ho. El PSC sempre afirma ser un partit d'esquerres. Ara tindrà l'oportunitat de demostrar-ho amb programa", exposavade la CUP; "La ciutadania ha votat un canvi. Hem de parlar amb tothom, però amb Junts hi ha una ratlla complicada", deia el candidat socialista, fent referència al pacte sociovergent trencat el 2017. Malgrat que tots tres candidats mostren predisposició a entendre's, entre els partits d'esquerres tambéper acabar configurant un nou govern.Un govern a tres, seria a priori la fórmula més raonable per a un possible canvi a Olot. Els tres partits sumarien, els justos per a governar. Però aquest escenari té un hàndicap rellevant:. Aquest seria el principal escull per acabar fent realitat aquest pacte a tres. El programa electoral i la línia nacional dels dos partits estan lluny."Nosaltres ho veiem difícil pel que han fet els últims quatre anys, però, en tot cas, serà la seva decisió", deia en campanya el candidat de la CUP, Jordi Gasulla sobre una entesa amb el PSC. En canvi, Josep Guix del PSC s'ha mostrat obert a pactar amb grups independentistes deixant de banda la bandera nacional i posant sobre la taula el projecte de ciutat. "Amb la CUP també podem parlar-hi. Hem de parlar de programes", assegurava Guix diumenge a la nit.L'altre escull que caldria superar si aquest pacte tirés endavant és. Tant Jordi Gasulla com Josep Guix tindrien voluntat d'ocupar el càrrec i, per tant, caldria decidir entre dos perfils molt diferents: un alcalde independentista que ha recollit més vots que el PSC o un alcalde unionista que fa quatre mandats que intenta accedir a l'alcaldia. Per tot plegat, el pacte d'esquerres a tres dependrà, sobretot, de la capacitat d'entesa entre els socialistes i els cupaires.Com que el més difícil de superar per elaborar el pacte d'esquerres és l'entesa entre CUP i PSC. Hi ha la possibilitat que s'explori un pacte que no obligui a aquestes dues formacions compartir responsabilitats de govern. Per fer factible aquesta opció seria necessari que el PSC retrocedís en les seves intencions i donés suport des de fora a un. Els socialistes podrien fer alcalde a Jordi Gasulla a canvi d'acords de mandat. El govern d'ERC i CUP tindria més cohesió que un govern amb PSC i CUP, però no seria fort, ja que només tindria set o vuit regidors si també es comptés amb. Governar amb vuit regidors suposaria dependre del suport del PSC durant els pròxims mandats en cada una de les votacions que es fessin al ple.Es tractaria d'aplicar la mateixa fórmula que l'anterior pacte, però canviant el paper de la CUP per al del PSC. Llavors, la CUP faria alcalde a Josep Guix a canvi de pactes de mandat. Igual que en l'opció anterior, aquí també hi podria entrar el regidor d'Activem Olot per tal d'enfortir un govern que quedaria amb només vuit regidors.És una de les possibilitats més factible. Pep Berga s'ha mostrat públicament a favor de pactar amb els republicans: "ERC és el partit amb qui em sentiria més còmode", assegurava el candidat de Junts en una entrevista a NacióGarrotxa durant la campanya. Junts i ERC sumarien els 11 regidors que es necessiten per governar l'Ajuntament d'Olot, però això només serà possible quan els republicans donin per esgotades les possibilitats de pacte amb la CUP i el PSC.És difícil que esdevingui. Primer haurien de fracassar les negociacions entre les formacions d'esquerres i, després,. "Aquest seria un dels punts que més dificultats tindríem perquè estem escarmentats. La gent del PSC d'Olot i la comarca ho tenen molt present. La vida dona moltes voltes, però, en principi, estem escarmentats", deia Josep Guix en una entrevista a aquest diari durant la campanya. El 2017, Junts va trencar el pacte de govern que havia establert amb el PSC el 2015 per qüestions de política nacional, en un moment on l'independentisme estava en auge i els socialistes defensaven l'entesa amb Espanya. Al PSC encara li cou aquell trencament, i per això és difícil que tornin a governar amb Junts.Seria l'última opció dels postconvergents per continuar governant. Pep Berga en faria prouen la investidura per poder ser alcalde i governar amb minoria. El govern de Junts en minoria també seria un govern fluix, tant pel que fa al nombre de regidors que hi hauria com la necessitat de pactes constants que caldria trobar durant el mandat per tirar endavant les polítiques municipals.