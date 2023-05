​Les curiositats del 28M a Olot: Vox entra per només quinze vots i Activem Olot es queda a dos del segon regidor

Vox entra per només 15 vots

Activem Olot a dos vots del segon regidor

La baixa participació també va ser una de les dades destacades del 28M Foto: Martí Albesa

Les eleccions menys participatives de la història

El passat diumenge les eleccions a Olot van deixar algunes curiositats que descriuen la igualtat que hi va haver en alguns moments durant el recompte. L'escrutini es va allargar fins cap a les deu de la nit i va deixar algunes formacions molt a prop d'aconseguir un nou regidor o de no tenir representació al consistori.La barrera electoral (tal com es coneix la quantitat de vots necessària per assolir el primer regidor) va ser de. És el 5% dels vots a partits i els vots en blanc (no s'hi inclouen els vots nuls). Aquesta barrera va estar a punt de passar factura a VOX que la va superar per. El partit d'ultradreta va obtenir 575 vots, quinze més dels que eren necessaris per obtenir representació. D'aquesta manera, la formació va aconseguir un únic regidor i es va quedar lluny del segon. Per altra banda,es va quedar a 125 vots d'entrar a l'Ajuntament ia 181.L'altre curiositat que han deixat els resultats electorals d'Olot és queva quedar-se ad'aconseguir el segon regidor. Durant el recompte, la candidatura de Jordi Rubio va arribar a tenir tres regidors, però finalment es va quedar amb un i 853 vots. Però si hagués rebut dos vots més (855), ara tindria dos representants al consistori olotí.Per aquesta raó, la formació liderada per Jordi Rubio estarà molt atent alque la Junta Electoral d'Olot farà el pròxim divendres d'ofici. Es tornaran a comptar els vots que es van recollir a la ciutat i Activem Olot té certa esperança que puguin aparèixer dos vots més que els hi doni el segon regidor. En cas que això passés,, ja que és qui va obtenir l'últim regidor que estava en joc. Per tant, si el recompte de divendres dona dos vots més a Activem Olot, ERC perdria un altre regidor (es quedaria amb 2) i Activem en guanyaria un (es quedaria amb dos).Una altra dada destacada que va deixar la nit electoral de diumenge va ser. A Olot, no es va arribar al 50% i, per tant, hi va haver més gent que es va quedar a casa que no pas va anar a votar.La capital de la Garrotxa va serrespecte al 2019. Es va situar al, 18 punts menys que fa quatre anys. Fins aquest diumenge, la dada més baixa en unes eleccions municipals s'havia donat el 2011: un 54,69%. En tota la història de la democràcia (des de les eleccions del 1979), Olot havia registrat una participació tan baixa. De fet,. El 28M ha marcat un precedent.