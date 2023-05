Les eleccions municipals són també les que determinen els representants als. A falta de la confirmació oficial de la Generalitat, l'aritmètica resultant dels comicis d'aquest diumenge fa variar la composició actual de Consell Comarcal de la Garrotxa . Si no hi ha cap canvi d'última hora, els 25 consellers del Consell quedarien de la següent manera:Això suposa queal Consell Comarcal de la Garrotxa, ja que passaria de 14 consellers a 12. Això farà que els postconvergents hagin de decidir si volen fer entrar algun partit a l'equip de govern per tal de tenir estabilitat durant el mandat o prefereixen governar amb minoria. La situació, també podria fer queperdés la presidència, tot i que tot apunta que té el suport dels grups per mantenir-la.A part de Junts, qui també perd representació al Consell Comarcal de la Garrotxa és. Passa de nou consellers a vuit: un menys que el 2019. En canvi,sumen un representant més cada un i passen d'un conseller a dos. Finalment, la principal novetat és que una formació d'electors i independent com éstindrà representació. La candidatura encapçalada perva superar el 3% dels vots totals a la comarca i va aconseguir set regidors. Són unes dades que li permeten obtenir representació a l'òrgan comarcal.La presa de possessió i constitució del nou Consell Comarcal de la Garrotxa està prevista es faci al mes de juliol.