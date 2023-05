​Activem Olot recull «el vot de càstig a Junts» i celebra entrar a l'Ajuntament

Olot+ i Olot en Comú es queden fora

David Coromina, acompanyat d'altres membres d'Olot+ durant la nit electoral. Foto: Martí Albesa

Les eleccions municipals 2023 a Olot deixen també novetats pel que fa al nombre de formacions que configuraran el nou ple municipal de la ciutat. Hi haurà dues llistes noves respecte fa quatre anys. Són. Totes dues han aconseguit un regidor. La llista independent ha aconseguit, mentre que el partit d'ultradreta n'ha obtingut, gairebé 200 més que fa quatre anys."Creiem que hem fet una molt bona campanya i el fet d'haver entrat ho valorem molt positivament. Hem estat a prop de tenir el segon regidor, però que hi hagi vuit partits i assolir representació ja és una bona notícia", diu Jordi Rubio, candidat d'Activem Olot. La nova formació s'ha quedat aPer a Rubio, part dels seus votants han estat ciutadans enfadats amb l'actual govern: "Els votants han trobat dues coses amb nosaltres., és a dir que la majoria absoluta no és bona per ningú. I, en segon lloc, una majoria d'esquerres i això vol dir que la gent vol un canvi en les maneres de fer".Activem Olot no tindrà prou força per liderar cap canvi ni negociar les pròximes setmanes qualsevol pacte, però Rubio diu que intentarà col·laborar per fer possible el canvi de govern. Tenim la força que tenim, però crec que tenim la clau de decantar cap a un costat o cap a un altre aquest govern que reclamen els votants d'avui. És important parlar amb totes les formacions d'esquerres per posar-nos d'acord per fer aquest canvi que reclama la gent".A part de la decepció d'ERC, les altres dues ensopegades de la nit electoral han estat les candidatures de. Cap dels dos ha aconseguit representació al consistori., a més d'un centenar d'obtenir el primer regidor; iha quedat lluny de les portes del consistori amb"Fa quatre anys no ens vam presentar i, per tant, hem guanyat vots respecte al 2019. Peròperquè la nostra opció era treballar per Olot des del ple municipal. Tot i això, treballarem per Olot des de fora, com hem fet sempre, no amb partit polític, sinó com a entitats", ha valorat el candidat d'Olot+, David Coromina."Valoració negativa. Hem intentat marcar un perfil i està clar que no ha arribat a la gent.s. El nostre electorat, la gent treballadora d'Olot, potser ha pensat que altres el defensarien millor. Nosaltres sempre hem pensat que els barris més obrers ens donarien suport i no s'ha establert aquesta connexió. La veritat és que és una llàstima", ha dit el candidat d'Olot en Comú, Raül Valls.Totes dues formacions afirmen que. "L'equip diu que el projecte ha de continuar. Si l'equip ho diu, hem de continuar. Avui hem rebut un cop, però també és veritat que som un equip totalment nou i sense múscul pel que fa a partit. Per tant, de moment, continuarem treballant, però des de fora l'Ajuntament", diu Coromina. "El futur d'Olot en Comú és continuar i seguir existint. Hem aprofitat per incorporar gent nova i hi haurà eleccions generals i autonòmiques i Olot i la Garrotxa seran un lloc on nosaltres volem defensar les nostres idees", assegura Valls.