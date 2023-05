​El PSC Olot celebra els resultats electorals i veu «difícil» pactar amb Junts

Pacte d'esquerres o repetir la sociovergència?

Eltambé ha deixat imatges de celebració aquest diumenge electoral a Olot . La formació liderada perha guanyat un regidor respecte al 2019, tot i perdre vots. Els socialistes han obtingut, 33 menys que fa quatre anys. La baixa participació, però, ha afavorit els socialistes, ja que han pogut passar de tres a quatre regidors.. Ara està tot molt obert per parlar de programes i persones", ha valorat Guix, qui també ha fet referència a la participació: "Estem preocupats. És la més baixa de la història de la democràcia i això ens preocupa molt".El PSC té dos camins a l'hora de governar. Pot intentar un pacte amb laper a un govern alternatiu a l'actual, o poti repetir la fórmula del 2015. Aquesta última opció, però va acabar malament el 2017, quan Junts va trencar el pacte pel context independentista d'aquell momen t. Segons Guix, això encara pesa dins els socialistes: "Hem de parlar amb tothom, peròperquè vam pactar amb ells i després van trencar el pacte. Per això, nosaltres ho veiem difícil. La ciutadania ha votat un canvi i a partir d'aquí es planteja un escenari nou".L'altra via que pot optar el PSC per governar és el pacte d'esquerres amb la. De fet, Guix assegura que aquest ési també hi afegeix Activem Olot. "Parlem d'un govern de progrés a la ciutat. La gent ha votat un canvi. A partir d'aquí hem de començar a fer propostes. Tenim bona relació amb ERC i amb Activem Olot. En tot cas, parlarem primerament amb ells. Amb la CUP també podem parlar-hi. Hem de parlar de programes".Amb quatre regidors, el PSC de Josep Guix ha aconseguit els millors resultats dels últims vuit anys. Els últims dos mandats, els socialistes no havien aconseguit arribar al quart regidor, un fet que s'ha complert aquest diumenge amb els 1.728 vots que han obtingut i que representen el