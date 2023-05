​La CUP triomfa a Olot i liderarà un possible canvi de govern

La CUP liderarà la possibilitat de canvi

Laha estat la gran triomfadora de les eleccions municipals d'Olot . El partit ha aconseguit, 200 més que fa quatre anys. De fet, ha estat l'únic partit amb representació municipal que ha guanyat vots. Els resultats han permès a la formació doblar la seva representació a l'Ajuntament d'Olot, ja que; i de ser la quarta força a la segona més votada.. Nosaltres entenem que Olot ha manifestat que vol un canvi i que la majoria absoluta de Junts no ha agradat. Creiem que la gent s'ha adonat de qui ha fet més feina durant aquests últims quatre anys. Nosaltres, tot i tenir dos regidors, hem estat liderant l'oposició. Hem demostrat que hi érem i això és el que al final vol la gent", ha dit Jordi Gasulla, candidat de la CUP Olot, aquest diumenge a la nit.Els resultats han deixat un escenari amb possibilitat de canvi de govern. La CUP assumeix que serà qui haurà de liderar les negociacions si es vol aconseguir un nou govern d'esquerres. Per aconseguir això, caldrà que s'entengui amb, amb tres i quatre regidors, respectivament. "Això, evidentment portarà unes converses les pròximes setmanes. Estem disposats a dedicar-hi el temps que faci falta per concretar si compartim un programa comú i poder-lo desenvolupar els pròxims quatre anys.que creiem que pot compartir part important del programa i veure si estarien disposades a formar part d'aquesta solució", ha dit Gasulla.El principal escull per formar un nou govern d'esquerres a Olot serà. Aquí, Gasulla ja alerta queserà irrenunciable per al seu partit: "L'objectiu nacional és irrenunciable i el dret a l'autodeterminació és una cosa a la qual no pensem renunciar mai". Tot i això, el candidat de la CUP també admet que el suflé independentista no és el mateix que fa quatre anys: "També és veritat que actualment no sembla que, per part dels partits que governen la Generalitat, hi hagi un nou embat amb l'estat. No semblaria que els pròxims quatre anys serà un tema decisiu a l'hora de formar el govern municipal". Tant el PSC com ERC s'han mostrat predisposats a parlar amb la CUP . Gasulla, però, és conscient que la gran dificultat serà entendre's amb Josep Guix: "Tenim la responsabilitat de provar-ho. El PSC sempre afirma ser un partit d'esquerres. Ara tindrà l'oportunitat de demostrar-ho amb programa. Nosaltres anirem a parlar de programa, programa i programa. Això és el que ens dedicarem les pròximes setmanes".Una altra possibilitat seria que la CUP formés govern amb, però, ja que explica que els postconvergents han demostrat "repetides vegades" que rebutgen el programa cupaire i això fa "impossible poder-s'ho plantejar".Aquestes eleccions, la CUP ha aconseguit el 18% dels vots, un total de 1.979, 259 més que fa quatre anys.