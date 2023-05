​ERC Olot entona el «mea culpa» i prioritza un govern d'esquerres

Esquerra Republicana ha estat el partit que ha sortit més derrotat de les eleccions d'aquest diumenge a Olot. Josep Quintana no ha aconseguit mantenir els resultats de les eleccions del 2019 i la seva candidatura ha perdut dos regidors. ERC ha obtingut tres representants al consistori olotí i ha vist com li desapareixien uns 2.000 respecte al 2019."No podem estar contents. La gent no ha acabat de fer confiança amb el projecte alternatiu que teníem. Hem de fer un període de reflexió i mirar de fer les coses diferents. "No hem sabut fer arribar que nosaltres érem l'alternativa al govern de Junts. Hem de dir el "mea culpa", fer la reflexió i mirar com ho podem fer diferent. La gent no ens ha detectat com una alternativa de veritat", ha dit Quintana, qui també ha relacionat la derrota a Olot amb la deriva dels partits independentistes (Junts i ERC) en general a tot el país a les eleccions municipals.Tot i la derrota, amb possibilitats de governarTot i el mal gust de boca que deixen a ERC els resultats d'aquest diumenge, la formació té possibilitats d'entrar a govern. Ho podria fer pactant amb la CUP i el PSC i formant l'alternativa d'esquerres que fa anys que reclamen. De fet, Quintana afirma que així ho ha expressat la ciutadania aquest 28M, i per això treballaran: "La gent ha votat un canvi a la ciutat i treballarem en aquest sentit. Hi ha una majoria de vots i partits de progrés i d'esquerres, i ens sembla que si hi hagués una majoria sòlida per treballar en aquest camí, nosaltres ho veuríem bé. A partir d'aquí, veurem altres escenaris possibles, però el primer que hem d'abordar és aquest".De moment, Quintana no vol parla de les possibilitats de pactar amb Junts, una opció que seria factible tenint en compte que Berga s'ha mostrat públicament a favor d'aquesta aliança. De fet, en una entrevista a Nació, el candidat de Junts va assegurar que ERC seria el partit amb qui se sentiria més còmode. "Penso que l'escenari és el que donen els resultats. La ciutat ha demanat un canvi i ara mateix el primer objectiu és aquest. Després s'ha de veure si hi ha una majoria i si es pot consolidar i si la CUP es veu en cor de fer aquest govern. Ha de ser un govern cohesionat", ha dit Quintana.ERC ha passat de ser la segona força a Olot a ser la quarta. Aquest diumenge ha obtingut 1.281 vots i tres regidors, dos menys que fa quatre anys.