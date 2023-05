​Pep Berga relativitza la pèrdua de la majoria i diu que vol escoltar tothom

Pactes assegurats

Tot i perdre la majoria absoluta, tres regidors i més de 3.000 vots,no ha fet autocrítica ni una valoració negativa dels resultats electorals. El candidat de Junts ha estat el guanyador de les eleccions amb 3.671 vots, 1.600 més que la segona força més votada, la CUP. Segurament per això, Berga no entoma el "mea culpa" i veu possibilitats reals i fefaents de seguir governant."Contents perquè hem estat la llista més votada. Molts olotins han tornat a confiar amb nosaltres.. Ha estat una nit intensa", ha dit Berga aquest diumenge. El cap de llista de Junts ha atribuït la pèrdua de la majoria absoluta a la "normalitat democràtica": "La pèrdua de la majoria és una conseqüència de què es presentin vuit candidatures en unes eleccions municipals. Són forces noves i que, en una ciutat com la nostra, poden fer canviar el vot.. El que no és habitual és que tinguem una majoria absoluta".Berga necessitarà pactar amb algun partit per poder ser investit alcalde el 17 de juny i governar amb comoditat, tot i que ell mateix també ha parlat de fer-ho en minoria: "Una possibilitat és en solitari i una altra és amb un govern estable.i recordar que tothom qui està representat al consistori ha estat escollit democràticament", ha assegurat. "La ciutat necessita que totes les carpetes que s'han obert només dos anys després de la covid, ara es puguin anar tancant", ha afegit el candidat de Junts.ha aconseguit aquest diumengeque representen undel total. Els juntistes han tret vuit regidors, tres menys dels que tenien fins ara. És el partit que més regidors ha perdut en aquestes eleccions municipals a Olot.