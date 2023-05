​Junts guanya les eleccions a Olot, però perd la majoria

Les eleccions municipals han desdibuixat el panorama polític actual a la ciutat d'Olot. Junts repeteix victòria, però ho fa amb gust agredolç, ja que perd la majoria i tres regidors.ha aconseguit vuit regidors i, gairebé 3.000 menys que fa quatre anys.La principal victòria de la nit electoral a Olot l'ha aconseguit la CUP, qui ha passat de ser l'última força a ser la segona.ha obtingutque li han permès doblar la seva representació i passar de dos a quatre regidors.A part de la CUP, qui també suma és el PSC. Ho fa en regidors, però no en vots.ha aconseguit millorar els resultats de fa quatre anys amb un regidor més. Els socialistes han obtingut quatre regidors i, però han tret 33 vots menys que el 2019.Per altra banda, la gran derrota de la jornada és ERC. El partit ha passat de ser la segona força més votada, a ser la tercera.ha assolit tres regidors, dos menys que el 2019. Els republicans han perdut 2.000 vots menys.La baixa participació, per sota del 50%, ha fet que aconseguir el primer regidor fos més barat. Això ho han aprofitat Activem Olot i Vox.han obtingut un regidor cada un amb més de 840 i 570 vots respectivament. Qui no ha tingut la sort d'entrar a l'Ajuntament és Olot+ i Olot en Comú.han tret 434 i 378 vots respectivament, insuficients per assolir representació municipal.