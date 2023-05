La participació es desploma a Olot i va camí de ser la més baixa de la història

A falta de resultats, la participació és, de moment, la gran notícia de la jornada electoral. Si al primer avanç de les 14 h ja es preveia un descens important a Olot, el segon avança de les 18 h ho ha empitjorat.Fins ara, han votat un, 15 punts menys que fa quatre anys. Quan només falten dues hores per tancar els col·legis electorals, la participació es manté baixa i noméshan anat a votar, mentre que el 2019, a la mateixa hora, eren 12.506.Les dades de participació de la ciutat d'Olot són, ara mateix,en una cita municipal. Superen el mínim registrat a les 18 h a les municipals del 2011 que era del 38,87%. La situació d'Olot pot afavorir a què hi hagi un ventall de forces polítiques més ampli al consistori, ja queque en altres comicis on la participació era més alta.La baixa participació també està sent protagonista a altres pobles de la Garrotxa com(28%),(37%) o(37%). A diferència d'Olot, però, aquests pobles només tenenPer altra banda, els pobles de la Garrotxa amb millors xifres de participació són(59%),(62%),(61%),(67%) o(68%). Els ciutadans encara tenen dues hores, fins a les 20 h per anar a votar.