​La participació cau 10 punts a Olot respecte al 2019 a les 14h

La participació de les eleccions municipals 2023 a Olot a les 14 h és del. Això sónque el 2019, on a aquesta hora havia votat un 37,24% de la població. Segons el primer avanç de participació, fins a les 14 h d'aquest diumenge han votat, 2.661 menys que el 2019.Pel que fa a l'àmbit comarcal, on, de moment, ha anat a votar més gent és as. Al municipi, més de la meitat del cens ja ha votat durant el matí i la participació a les 14 h és del 54%. Les Preses i Santa Pau (40%), Castellfollit de la Roca (45%) Sales de Llierca (48%), Sant Feliu de Pallerols (44%) o les Planes d'Hostoles (46%) són altres llocs de la Garrotxa on hi ha hagut més participació fins a les 14 h.En canvi, Olot, Sant Ferriol (26%), Montagut i Oix (20%) o Beuda (23%) són els municipis de la Garrotxa on, de moment, ha anat menys gent a votar.