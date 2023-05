​​Els candidats d'Olot ja han votat

La jornada electoral ha començat sense problemes a la Garrotxa. A les nou del matí s'han constituït sense problemes totes les meses electorals de la comarca i la ciutadania ha pogut començar a votar amb normalitat amb més o menys afluència segons els casals i el municipi.Tots els candidats d'Olot han votat durant el matí. Els més matiners han estat. Tots dos ho han fet al Casal Marià, a les 9 i a les 9:15 h, respectivament. A les 9:30 ha votat el candidat de Junts,al casal de les Fonts i a les 10 h,a l'Institut Garrotxa. Per últim, han votatd'ERC id'Activem Olot. Tots dos al casal de Sant Miquel. Els candidats olotins han aprofitat el moment de votar per fer una crida a la participació.L'únic candidat d'Olot que no ha pogut votar a la ciutat ha estat, que viu i està empadronat a la Vall d'en Bas. El candidat d'Olot en Comú no s'haurà pogut votar a ell mateix i ha hagut d'escollir entre les dues llistes que hi ha a la Vall d'en Bas: Lluís Amat i Toni Arimany.Per altra banda, el candidat de VOX va votar per correu. La jornada electoral avança sense incidències i a less'esperen les primeres dades de participació. De moment, l'hora de més afluència ha estat quan s'han obert els col·legis. Al llarg del matí l'assistència de votants ha estat tranquil·la.