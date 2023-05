La fiumbrera electoral: les Preses

Per què es presenta com a alcalde?

La campanya electoral no només passa a la capital de la Garrotxa. Per això, ahem decidit sortir d'Olot per anar d'excursió als pobles de la comarca on hi ha més d'una llista i on es vota a candidatures. Agafemper saber què s'hi cou als municipis i descobrir quines receptes preparen els candidats per al 28-M, més enllà de l'epicentre de la comarca., amb 1.875 habitants, s'hi presenten dues candidatures: la de Junts i la d'ERC. En la primera el candidat és, actual regidor del poble. El candidat republicà és, qui agafa el relleu de Mari Gonzàlez a la formació.Per seguir treballant amb la gent, fa molts anys que estic implicat en entitats del poble i m'agrada molt treballar per i amb les persones, i penso que des de l'alcaldia puc fer molta feina.Un equip de gent em va demanar que si volia formar part de la candidatura +Aprop les Preses. Després d'un temps i diferents reunions, em varen demanar si la volia encapçalar. En veure la il·lusió, les ganes de treballar, la transparència, la sinceritat, el que s'estimen el poble de les Preses i sense cap motiu econòmic al darrere, vaig decidir encapçalar-la juntament amb totes i tots i crear un gran equip. Volem fer un gir de 180° al municipi, escoltant els veïns i estan al costat de les entitats de municipi. Creiem que l'Ajuntament ha de treballar per al poble i no el poble per l'Ajuntament.Dins el marc d'educació 360 volem englobar no només un projecte sinó molts projectes per joves, reforçar la figura de la tècnica de joventut, que tingui la seva opinió i espai, i el projecte més gran és l'habitatge per a joves.Tinc un equip amb molta gent jove, amb moltes ganes de treballar per al poble i escoltant les seves propostes tenim un gran programa per al jovent. Crear habitatge per al jovent i la gent gran. Recuperar espais municipals on el jovent i no tant jovent es puguin trobar, organitzar activitats i fer tertúlia. També volem obrir l'Ajuntament al jovent per escoltant les seves propostes i que tinguin una persona de referència.Hi ha un projecte molt important. Hem començat a treballar per la construcció de pisos tutelats i centre de dia.Comprarem un local per reconvertir-lo en un centre de dia municipal, on la gent gran pugui trobar-se, fer activitat i sigui accessible per a tothom. Sense barreres arquitectòniques i amb fàcil accés. Obrim el dispensari municipal més dies i hores, on la gent gran i no tan gran no s'hagi de desplaçar al CAP d'Olot per les visites mèdiques.El que m'il·lusiona més és que jo i el meu equip puguem entrar a l'ajuntament per realitzar tots i cadascun dels projectes que estem treballant.Tots els projectes ens il·lusionen. Des d'un de petit com pot ser que els semàfors del municipi estiguin adequats per a invidents i a la gent gran, fins a grans projectes com poden ser tot el tema fons d'energies renovables.Lluitar i vetllar per una construcció que afecti el menys possible al territori i sobretot als veïns.Fa 30 anys que més o menys que estic involucrat en la variant. Crec què és necessària, però s'ha de fer ben feta i ara hi ha un molt bon projecte. S'ha d'escoltar els veïns afectats, polint alguns temes que queden pendents i arribar a acords per al bé del poble. No podia ser que ens volguessin col·locar dues rotondes a cada extrem del poble i l'Ajuntament no fos capaç ni d'informar les parts afectades ni a la resta de veïns. També vull recalcar que tant si guanyem com estem a l'oposició vetllarem perquè la variant no torni a quedar aturada després de les eleccions. Ja va passar fa anys i l'Ajuntament no va fer cap pas per desencallar-la.Parlar amb tots els treballadors per tal d'organitzar-nos i poder començar a treballar les nostres noves idees.Reunir-nos tot l'equip i començar a treballar per al poble. Explicar a tots els treballadors de l'Ajuntament allò que esperem d'ells i que hem de treballar per al poble no el poble per l'Ajuntament.