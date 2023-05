La fiumbrera electoral: Besalú

Per què es presenta?

Expliqui un projecte per als joves

Expliqui un projecte per a la gent gran

Quin és el projecte que més l'il·lusiona?

Què proposa per la gestió del turisme a Besalú?

Com proposa desencallar la construcció de l'Institut Escola?

Què és el primer que faran si arriben a l'alcaldia?

La campanya electoral no només passa a la capital de la Garrotxa. Per això, ahem decidit sortir d'Olot per anar d'excursió als pobles de la comarca on hi ha més d'una llista i on es vota a candidatures. Agafemper saber què s'hi cou als municipis i descobrir quines receptes preparen els candidats per al 28-M, més enllà de l'epicentre de la comarca., el tercer municipi més poblat de la Garrotxa amb 2.480 habitants, s'hi presenten tres candidatures: una de Junts, una d'ERC i una altra del PSC. A Junts, el candidat és, alcalde de Besalú des de fa 28 anys. A ERC, la llista de Fem Besalú compta amb un relleu al capdavant:substitueix Alfred Cairó. I al PSC, el número 1 ésPer donar continuïtat a projectes pendents de consolidació. Alguns depenen directament de l'Ajuntament i els executarem i els que depenen del Govern de la Generalitat i de l'estat central els exigirem i estarem amatents als seus incompliments i els denunciarem dia sí i dia també. Perquè tenim experiència, integritat i honestedat, i voluntat de dedicació a l'alcaldia. El que hem fet fins ara: treballar. Fets i no paraules.Perquè hi ha un grup de persones que creiem que calen idees noves i persones capaces de desenvolupar-les amb energia i en constant diàleg amb els veïns de Besalú noves i intenses dinàmiques. En definitiva, és moment de pensar en tothom i fer el Besalú de les persones.Perquè vinc del món municipal. Vaig tenir una experiència a Vilamalla, on vaig viure molts anys i vaig ser alcalde. Tot i que és una experiència que necessita molt de compromís, és molt agraïda.Consolidar un espai jove ja planificat a Can Cambo. Disposar d'un dinamitzador activitats i programació conjunta amb Consell Comarcal.Volem potenciar l'associacionisme, la pràctica d'esport a la vila, la participació en extraescolars de cultura i música, el voluntariat, el lleure, etc. Per als més joves volem posar en marxa el Programa "Fracàs escolar 0". Considerem l'educació un dret, però volem que els estudiants tinguin totes les oportunitats per accedir a cicles superiors si així ho desitgen, que ningú es quedi sense l'oportunitat perquè no ha tingut el reforç necessari. Per això buscarem la complicitat del centre educatiu de la vila.El futur dels joves passa per la seva formació i també per l'esport. Voldríem ajudar a través de beques a aquells joves compromesos amb l'esport.Integrar benestar social i salut per ajudar-los de forma més propera. Mantenir activitat al centre de serveis gent gran i potenciar places centre de dia. Promocionar la teleassistència.El primer que farem per a la gent gran és ocupar-nos-en. Tenim a la gent gran oblidada. La gent gran ha de poder sortir i fer vida i gaudir d'activitats de tota mena a Besalú. La nostra proposta és arreglar tot l'espai de Cal Tronc, actualment tancat perquè no compleix la normativa de seguretat i evacuació; l'espai d'emprenedoria i Can Cambó, i convertir-ho tot en un centre d'acció comunitària, on poder combinar activitats per a la gent gran i la gent jove, per afavorir la interrelació que permeti mantenir la memòria viva del poble i minorar i erradicar, per exemple, la bretxa digital.Recuperar el casal perquè ara mateix no hi ha un lloc on fer una reunió o torbar-se.En aquests moments l'ampliació de l'Institut Escola i la rehabilitació de l'escola antiga, bé protegit. És una necessitat després d'anys de barracons i d'haver consolidat la secundària a Besalú. Ja s'ha fet un procés participatiu.Tornar el poble el sentiment d'orgull de pertinença que mereix, recuperar la seva vitalitat, el dinamisme, el comerç. Endreçar el poble, carrers i places; embellir façanes i finestres perquè sigui motiu d'orgull per a tots els vilatans, que els retorni la confiança que l'ajuntament pensa en tothom i en les seves necessitats. I per als visitants, que vinguin i es quedin bocabadats per la seva bellesa i ordre, pel seu patrimoni, per la seva gent.El més important és que Besalú torni a ser la vila que era fa vint anys. És a dir, que hi hagi més participació de les persones que vivim a Besalú. En els últims anys, tot està molt adormit. Cal que la gent torni a participar d'una manera més activa.Continuar amb la promoció turística. En part, les bones dades d'ocupació els darrers anys també són derivades de la bona posició turística de Besalú. Obrirem nous nínxols de mercat a escala familiar. Potenciarem l'oficina de turisme encara més i donarem espai al comerç en general.L'ajuntament ha de fer una despesa rellevant per mantenir el turisme, ja sigui en temes de neteja, mobilitat o en temes d'organitzar esdeveniments i fires. Ha d'haver-hi un retorn positiu de l'activitat cap al poble. Això vol dir que el primer que farem serà mirar com podem aconseguir recursos per al poble i volem posar en marxa l'aparcament de pagament, per als turistes, perquè és una font d'ingressos a la qual una vila turística no pot renunciar si vol tenir recursos per atendre la despesa que ens comporta a la vila.El turisme és bàsic i una peça clau per a l'economia de la vila. També és veritat que tenim un turisme molt massificat amb molta gent que ve de pas. Com a molt fan alguna compra a alguna botigueta i es queden a dinar. Voldríem un turisme de més qualitat i que pugui aportar més al comerç local.Demanant reunió urgent amb la conselleria per desencallar la contractació de la direcció del projecte i obres quan abans. Portem un any i mig de retard injustificable.Una escola en barracons transmet precarietat, deixadesa, abandonament, que no ajuda a l'aprenentatge. És doncs imprescindible construir el nou edifici. I per poder-lo construir cal treure la claveguera que passa per sota el pati de l'escola. Aquesta és la nostra primera prioritat, innegociable, treure la claveguera per donar un espai digne per als alumnes de Besalú fent el seguiment al dia del projecte i cercant el finançament per fer-ho possible com més aviat millor.Hem vist que Junts i ERC han donat massa llargues. El meu compromís és acabar en els pròxims quatre anys amb els barracons i tenir un projecte d'escola. Hi ha una possibilitat que posem sobre la taula: la solució no implica fer un edifici nou, sinó tenir dos edificis. Es tractaria de fer un edifici de primària i un altre de secundària, recuperant el Batxillerat.Res d'extraordinari. Continuar treballant per Besalú i pels seus vilatans i vilatanes.Una reunió amb tots i cadascun dels treballadors públics de l'ajuntament. Hem de consolidar les seves condicions de treball perquè els empleats públics i de l'ajuntament són fonamentals en el projecte municipal com a baula imprescindible de la cadena de funcionament de la vila. Qui ha tingut responsabilitats en recursos humans sap molt bé que el primer que vol la persona treballadora és que se la cuidi i valori.Fer una reunió amb la gent de l'Ajuntament perquè considero que si els recursos humans funcionen, qualsevol empresa, associació o institució funciona. Per mi els recursos humans són bàsics. Cal que la gent estigui motivada i treballant d'una manera activa.