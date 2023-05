Junts acaba la campanya prometent actuacions a l'espai públic

ha posat punt i final a la campanya electoral parlant de serveis urbans i espai públic. El partit ha assegurat que, si torna a governar, té previst reformar noves places, parcs i zones públiques de la ciutat.Pel que fa a les, el candidat de Junts,, ha explicat que tenen pensat fer millores a la plaça Pia Almoina, la plaça de Sant Francesc, la plaça Clarà i la plaça Mas Baix, a Sant Pere Màrtir. "En el cas de la plaça Clarà hauria de ser una actuació en la part més verda de l'arbrat", ha dit Berga.Amb relació als, Junts creu que caldria millorar el Parc Martí i Pol, el de Bonavista, el de la plaça Pequín o el de Malatosquer. També preveuen millorar la urbanització d'alguns carrers i parcs urbans com el Parc Nou."Sobretot el que haurà d'afrontar la ciutat els pròxims anys és la", ha dit Berga. Per això, proposen començar a actuar en el pròxim mandat a la zona de Montolivet i iniciar la redacció del projecte de reforma de l'avinguda Santa Coloma del barri de Pequín.Per últim, Junts també s'ha compromès a augmentar el. "Actualment, ja no executem cap projecte sense tenir en compte d'incloure tot aquell arbrat que sigui possible. La mitjana de replantar-ne uns 200 a l'any hem de mirar d'augmentar-la progressivament per donar compliment a les mocions que hem aprovat per tenir una ciutat cada vegada més termoregulada", ha assegurat el candidat juntista.