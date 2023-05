​El PSC demana «un canvi» a Olot agafant-se al passat

El candidat del PSC, Josep Guix, durant el seu discurs Foto: Martí Albesa

Mirar el passat per guanyar el futur. Això és el que ha vingut a fer elen l'acte central de campanya del partit aquest dijous a la. La nostàlgia socialista s'ha expressat fins i tot abans de començar l'acte. Primer en anunciar-se que el convidat estrella era el, i segon, perquè la seixantena de persones que han assistit de públic s'han trobat a la cadira un full amb una definició de socialisme que va fer Ernest Lluch.Precisament la filla i la néta del polític català assassinat per ETA han estat les responsables de conduir un acte que ha necessitat poques presentacions. Abans de qualsevol parlament, ja s'han projectat diverses imatges d'equipaments fets durant l'època de Lluís Sacrest; entre elles hi havia els Túnels de Bracons, l'escola de Sant Roc, l'Hospital nou i algunes llars d'infants, entre altres.El primer a agafar la paraula ha estat el subdelegat del govern espanyol a Girona, l'olotí. L'exregidor de la ciutat ha afirmat que el partit "sap el que vol" i que el candidat, Josep Guix, simbolitza la unió "entre allò antic i modern". Per la seva banda, el presidents'ha traslladat més a l'àmbit nacional tornant a recordar aquelles obres i equipaments que va inaugurar a Olot quan era president i quan governava Sacrest. "El PSC sempre ha tocat de peus a terra", ha afirmat Montilla, qui també ha assegurat que el partit "sempre ha estat una formació catalanista".L'últim a agafar la paraula ha estat el candidat,: "Bona tarda, buenas tardes, salam aleikum", ha dit per començar. Ell mateix ha admès que la seva intervenció volia acostar-se a la seva professió: la de professor. I així ho ha fet. Més de mitja hora desgranant el programa electoral i projectant fotografies i vídeos als quals feia referències segons les temàtiques que anava tractant. Entre aplaudiments forçats que el mateix Guix ha hagut de frenar en algun moment, el candidat del PSC també ha assegurat que: "A Olot li falta marxa. Quan venen la gent de fora em diuen que la ciutat està adormida. Creiem que al govern li ha faltat planificació i li ha sobrat improvisació. Olot es mereix un canvi i aquesta vegadai trencar l'hegemonia de centredreta". Guix ha acabat la seva exposició reproduint el minut d'or que va fer servir al debat electoral de la setmana passada : "Entre tots hem de ser capaços de deixar una ciutat i un entorn molt millor per als nostres fills".L'acte ha finalitzat amb Guix cridant tots els membres de la candidatura perquè pugessin l'escenari. A mesura que ho feien, el candidat socialista anava entregant una flor vermella a cada un. Diumenge serà moment de saber si el PSC del passat torna a florir.