La fiumbrera electoral: Sant Aniol de Finestres

La campanya electoral no només passa a la capital de la Garrotxa. Per això, ahem decidit sortir d'Olot per anar d'excursió als pobles de la comarca on hi ha més d'una llista i on es vota a candidatures. Agafemper saber què s'hi cou als municipis i descobrir quines receptes preparen els candidats per al 28-M, més enllà de l'epicentre de la comarca., amb només 363 habitants i sent el cinquè poble menys poblat de la Garrotxa, s'hi presenten dues candidatures: la dei la d'que compta amb el suport d'ERC. La primera la lidera l'actual alcalde,, qui fa 12 anys seguits que governa i opta ara al quart mandat consecutiu. La segona candidatura l'encapçala, qui viu al municipi des de fa uns anys. Gibert es presenta amb una llista d'independents que compta amb el suport republicà.Per què queden molts projectes encara per fer. La nostra manera de millora el poble és molt llarga i vol molts temps de dedicació. Volem aconseguir tenir un poble amb totes les comoditats de la ciutat, però vivint a la natura. Tot això vol el seu temps. Ara estem amb el tema de la fibra òptica que és d'una necessitat imperiosa. Hem fet moltes millores, però tenim la il·lusió de fer-ne moltes més i viure molt millor del que vivim ara.Ens presentem una llista d'electors i electores independents perquè creiem que les coses es poden fer diferent de com s'han fet fins ara. Somiem amb un poble amic i just on poder trobar allò que anhelem i necessitem sense necessitat de deixar la vall.F: Estem a cavall d'ensenyament amb les Plenes, Amer i Sant Gregori, llavors el jovent fan les activitats als pobles veïns que aquí. Tenim instal·lacions com les pistes i zones verdes, però normalment, tots juguen a bàsquet o futbol als pobles on van a escola. Amb el jovent hem aprofitat la col·laboració amb les Planes i Sant Gregori per donar oportunitats a tots els joves.O: Els hi hem preguntat. Els i les joves tenen ganes de poder esbargir-se a la vall, de no haver de buscar l'oci ni la feina fora. Un parc de cal·listènia, un club ciclista, transport públic a demanda i oportunitats laborals de qualitat dins del poble per no veure's abocats a l'èxode cap a les ciutats.Fem activitats i la seva festa. Tenim bon lligam amb el sistema sanitari del Gironès i la Garrotxa. A partir dels 65 anys els tenim tots controlats i vigilats, i passa Benestar Social a veure quines necessitats tenen. Estem a sobre seu, vull dir que aquesta gent no pateix. També tenim l'avantatge que som un poble molt familiar i la gent gran sol estar amb les seves famílies i les seves activitats, mentre poden, són els horts i la natura.Ens agradaria poder dinamitzar més tallers i activitats per la gent gran, poder fomentar la salut comunitària i preventiva alhora que poder organitzar algun projecte cultural que ajudi a recuperar la memòria viva del poble a través de les seves veus i experiències.No és un projecte. Vam proposar-nos tenir totes les comunicacions (carreteres, electricitat, transport, etc.) perquè les famílies ho tinguin molt fàcil. La il·lusió és veure que al poble tot funciona, que hi ha feina i dinamisme.El que més ens il·lusiona és poder tenir un poble participatiu, un poble que tothom senti seu i on hi hagi vida, dinamisme i activitats. Tot l'equip somiem amb un casal social dinamitzat i actiu, que esdevingui punt de trobada de totes les persones que vivim a la vall.Estem a totes amb la fibra òptica. És molt necessària per tothom. Estem sobre això i encara tenim projectes per desenvolupar de l'últim Pla d'Obres com una canonada d'aigua o pavimentar un sector de les Carreres.Si arribem a l'alcaldia el primer pas serà ser transparents, posar les comptes clares i informar el veïnat de la situació de determinats projectes del poble. Què passa amb la fàbrica? Quines condicions es té amb l'embotelladora? A què s'estan destinant els més de 120.000 euros que s'han gastat amb la rectoria? Com diria el Carles Porta, posarem llum a la foscor