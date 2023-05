​ERC proposa una «Casa de la Música» a Olot

ha deixat per al final de la campanya electoral una de les propostes estrelles que porten al programa. Es tracta de la creació d'una, dins la Xarxa de Cases de la Música . Es tractaria d'un equipament com és La Mirona de Salt i s'ubicaria fora el centre de la ciutat."La nit d'Olot gairebé és un desert. Treballarem amb els empresaris de la nit que encara continuen, però ens sembla que, al ser un tema deixat de la mà de deu, cal que l'ajuntament faci aquest pas", ha afirmat el candidat d'Olot,. Per això, ERC creu que amb la futura Casa de la Música es podria solucionar la falta d'oci nocturn que hi ha avui dia a Olot.L'equipament que projecte el partit, estaria construït amb fons públics, però la gestió s'internalitzaria a través d'un concurs. Inclouria espais d'assaig, cursos de formació i faria el paper de sala de concerts i festes. La formació defensa que el model no és nou i que ja funciona a altres ciutats i capitals de Catalunya. Sobre la capacitat que tindria la Casa, ERC diu que caldria fer un estudi i projecte per dimensionar-ho, i confia que amb quatre anys l'equipament pugui ser una realitat si arriben al govern municipal.A més de la Casa de la Música, ERC també proposa adaptar acústicament la, ubicada darrere el Teatre Principal perquè sigui un espai per a artistes locals i actuacions de petit format.