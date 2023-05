​​Junts proposa una planta de metanització per transformar la matèria orgànica

En el penúltim dia de campanya, Junts ha exposat les propostes en matèria de. La més destacada és la construcció d'unaque serveixi per transformar la matèria orgànica en biogàs. Estaria situada a la planta de compostatge i evitaria haver de portar més residus a l'abocador de Beuda."A la planta de compostatge, podem instal·lar-hi quatre dipòsits de digestió perquè tota la matèria orgànica que recollim o aquella que és sobrant d'empreses agroalimentàries, es converteixi en", ha explicat, candidat de Junts a Olot. El biogàs és un gas que té un 65% de l'efectivitat que té el gas natural i que es pot utilitzar per a algunes calderes o es pot convertir en electricitat. "Es tracta que ens puguem estalviar el pas de què la matèria orgànica que passa per la planta de compostatge, acabi a l'abocador. Això serveix per allargar la vida de l'abocador, generar més residus i generar una energia que és útil per la ciutat", diu Berga.Segons Junts, el projecte de la nova planta de metanització podria iniciar-se la pròxima tardor i ser una realitat amb un any. A part d'aquesta planta, Junts també assegura que si repeteix el mandat promourà laen equipaments municipals, nous, mési la creació de més punts de