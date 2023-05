​​La CUP promet restringir el pas de camions d'alt tonatge per l'avinguda Sant Jordi

La CUP encara la recta final de la campanya electoral exposant una de les principals propostes per la mobilitat a Olot. Es tracta deper l'avinguda Sant Jordi, una proposta que els veïns ja van traslladar a l'Ajuntament , però que el partit denuncia que l'equip de govern no ha volgut aplicar. "És un tema que l'equip de govern no ha abordat els últims quatre anys i nosaltres estem decidits a posar-hi mesures concretes per l'ara i aquí", ha dit el candidat cupaire,La CUP s'ha mostrat decidida a, si aconsegueixen governar, firmar un decret d'alcaldia que limiti el pas dels camions. Tant és així que el partit ha fet una bustiada a les cases de l'avinguda Sant Jordi amb el decret ja imprès i el compromís de Jordi Gasulla. En aquest decret es prohibeix la circulació de camions de més de nou tones durant les, duranti també enLa proposta de la CUP també implica obligar als camions que hagin descarregat a la ciutat, sortir per l'i no tornar per l'avinguda Sant Jordi, instal·lar un radar de tram a l'avinguda i augmentar els controls de la Policia Municipal perquè es compleixin les restriccions establertes.Sobre l'impacte que pot tenir això a les empreses on carreguen i descarreguen els camions, Gasulla diu el següent: "Establirem un període d'un mes perquè les empreses que sentin que poden tenir una afectació en la seva activitat puguin al·legar coses a l'Ajuntament ens asseguem amb elles i veurem com es poden acabar encaixant les restriccions amb allò que sigui necessari".