​​La CUP carrega contra Junts i es predisposa a governar Olot a l'acte central de campanya

Els deu primers noms de la llista cupaire presentant les propostes del programa electoral. Foto: Martí Albesa

Jordi Gasulla durant el seu discurs a l'acte d'aquest dimecres. Foto: Pau Masó

Al Teatre Principal d'Olot, a les set de la tarda i mitja hora abans de l'inici de l'acte de Junts a l'Hospici s'ha situat al punt més àlgid de la mateixa campanya electoral. Amb un centenar de persones i una posada d'escena insòlita per al partit, els cupaires han mostrat l'equip, el projecte i les ganes de governar.L'acte, presentat per Marta Puigferrer, ha combinat la música (amb les actuacions de Iona Roure i Àngel Girona), el diàleg (amb una conversa distesa entre els exregidors Lluís Riera i Adriana Roca) i els discursos de les deu primeres persones de la llista. Tot entre sofàs i cap ordre estètic dalt l'escenari.L'últim a parlar ha estat. Ho ha fet després que pugessin a l'escenari, pràcticament, la trentena de persones que configuren la llista electoral de la CUP. Gasulla ha començat el seu discurs amb una mirada crítica al mandat que deixem enrere: "Junts ens ha demostrat com governa quan té el poder absolut., han eliminat els pressupostos participatius, ens han ocultat informació, ha rebutjat propostes necessàries per a una gestió pública de qualitat de serveis essencials, i han incomplert acords del ple.. Ens hem gastat molts diners aquests últims quatre anys en fer i desfer coses", ha afirmat.Gasulla ha parlat sense embuts de, ja que ha dit que "no volem ser l'eterna oposició" i que presenten una llista per "governar i liderar la ciutat". En aquesta línia, ha deixat clar que: "El vot a la CUP és un vot de garantia de canvi de govern. Els nostres vots no serviran per fer alcalde en Pep Berga. Amb la mateixa contundència que diem això, també diem que no deixarem passar l'oportunitat de fer un govern per a la majoria social i per al bé comú".El candidat cupaire ha acabat el seu discurs explicant que els tres principals eixos de la candidatura són; i ha assegurat que faran front a les que ha considerat "les resistències": els partits de dretes, la banca, els fons voltor o les multinacionals. "Qualsevol govern al llarg de la història que ha intentat fer polítiques al servei del poble és evident que ha trobat resistències, però per al futur de la nostra gent i per al futur del territori", ha conclòs.L'acte central de la CUP ha acabat entre aplaudiments i amb Lal'ba de fons amb el seu No hi ha dies dolents. De moment, la previsió diu que diumenge hi ha d'haver més sol que núvols.