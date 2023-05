​​Olot+ vol voluntaris amb localitzadors per cuidar la gent gran

proposa crear una borsa de voluntaris per a donar suport a la gent gran en diferents tasques del dia a dia. La borsa estaria coordinada des de l'Ajuntament i, principalment, es buscarien joves. Les tasques que farien són acompanyament a la gent gran que ho necessiti i ajudar-los amb la bretxa digital."Hi ha gent gran que va al banc i pateixen atracaments o inseguretat. Cal més seguretat perquè la gent gran pugui sortir tranquil·lament de casa seva i posar més seguretat a la gent que cuida a la gent gran. Cal que els cuidadors tinguin molta experiència i que ens hi puguem fiar, no pot ser qualsevol que arribi, els agafem i els fiquem a cuidar gent gran. Llavors tenim casos de gent gran que els hi passen coses", ha explicat, número 11 de la llista d'Olot+.Per donar la seguretat i tranquil·litat a la gent gran, el partit proposai instal·larals cuidadors voluntaris per saber per on es mouen quan fan el servei d'acompanyament: "Els treballadors haurien de portar un localitzador per saber on ha anat a acompanyar la gent gran i tenir la seguretat de saber que han fet i s'hi ha fet alguna cosa fora del normal", ha afegit Ly Faye.Els voluntaris de la borsa municipal per cuidar gent gran també rebrien formacions per aconseguir experiència, segons la formació.