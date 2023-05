ERC Olot aposta per crear un centre de formació i inserció laboral social

Quan només falten tres dies per acabar la campanya,ha exposat les principals propostes en matèria d'educació. La més destacada és la creació d'unper als joves que no acaben l'ESO i que volen treballar. A través d'aquest centre, es formarien els joves per a professions concretes. "És molt important que ho fem amb professions de futur com, per exemple, la d'instal·lació de plaques fotovoltaiques", ha explicat la número 10 d'ERC a Olot,. Actualment, a Olot ja hi ha un centre d'aquestes característiques impulsat per la Fageda sota el nom de NOIMA A més, ERC també assegura que si governadurant els caps de setmana per oferir un espai de lleure als infants. "Són espais que necessitem que els joves ocupin. Necessitem obrir les escoles els caps de setmana en els seus espais de lleure. És molt important el tema dels patis oberts i, si nosaltres governem, obrirem els patis de les escoles als joves si infants de la ciutat", ha assegurat Barnadas.Sobre el possiblea Sant Miquel, el partit no es mulla en si cal o no el trasllat, però sí que creu que cal un estudi per saber quines són les necessitats i requisits per a la construcció d'una nova escola al barri, cosa que veuen amb bons ulls. "L'Escola Greda funciona molt bé. Només volem que s'estudiï la possibilitat i veure com afectaria les altres escoles o l'evolució del nombre d'alumnes dels pròxims anys. A partir d'aquí decidir amb el Departament els moviments", ha exposat el candidat republicà, Josep Quintana.En matèria d'educació, ERC també està a favor demunicipals per a la conciliació familiar i afavorir les activitats de lleure com els esplais. A més d'instaurar laa les extraescolars que depenen de l'Ajuntament.