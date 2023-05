​Junts creu que cal impulsar un pla de salut mental comarcal

proposa la redacció d'unen l'àmbit de comarca per fer front a una de les situacions que més preocupen a hores d'ara a les famílies. La pandèmia ha deixat un augment important de trastorns alimentaris, crisis d'ansietat o altres malalties mentals i la formació creu que és un dels principals reptes que cal afrontar en matèria de salut.Es tracta d'una proposta que altres partits també comparteixen. De fet, aquest dimecres, Activem Olot i Olot en Comú han fet un acte conjunt per reivindicar un pacte sobre la salut a escala comarcal que inclouria la salut mental. Per a Junts, el pla que proposen s'encarregaria al"Es requereix la redacció d'un pla de salut mental que a hores d'ara no tenim. Aquest seria el primer objectiu per veure després en quins àmbits de la vida hem d'anar actuant", ha explicat, qui també ha ressaltat que és necessari fer arribar coneixements i tècniques de prevenció a professionals de l'esport i l'educació de la ciutat.Per altra banda, Junts també ha fet bandera del nou CAP que s'ha de construir a Sant Miquel. Tot i no dependre directament de l'Ajuntament, la nova infraestructura de la Generalitat és una de les eines primordials per a la coordinació de les polítiques locals de salut, segons Berga.El nou CAP costarà més de quatre milions d'euros que finançarà el Departament de Salut i està previst que es pugui començar a construir a la tardor. Tindrà quatre plantes i serveis d'atenció primària, pediatria i salut mental. A més també s'ampliarà la plantilla de metges i infermers.