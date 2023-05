​​La CUP proposa traslladar la pediatria del CAP a l'Hospital

Lademana que elque s'està oferint actualment des del CAP Garrotxa es traslladi tot a l'. Actualment, s'està donant el servei en uns barracons que es van instal·lar darrere l'ambulatori durant la pandèmia i el partit considera que no és una solució: "Ens sembla poc digna l'atenció que es pot fer en uns barracons. És un espai reduït, on a vegades falta intimitat. Traslladar-ho al nou Hospital seria el més adequat", diu el candidat de la CUP,El servei de pediatria es troba a hores d'ara de manera provisional en aquests barracons a l'espera que es construeixi el, on es traslladarà el servei. Les obres d'aquest nou equipament s'espera que puguin començar a la tardor i s'allarguin, com a mínim, un any. Tot i això, des de la CUP demanen no esperar al nou edifici: "No podem esperar al fet que hi hagi el CAP de Sant Miquel per traslladar la pediatria", diu el número 3 del partit,La CUP proposa ubicar el servei de pediatria a una de les ales de l'Hospital d'Olot que no està en ús. Actualment, al centre garrotxí hi ha serveis de pediatria per a nounats, però la majoria d'atencions es fan des del CAP Garrotxa. El principal problema és que els dos edificis són d': el CAP és gestionat per l'Institut Català de la Salut i l'Hospital per la Fundació Hospital d'Olot . "Ja s'ha parlat amb pediatres i s'està treballant des dels dos àmbits. Hi ha negociacions. L'únic que cal és fer aquest impuls perquè s'acceleri tot plegat", afirma Dorca.