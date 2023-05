Per què es presenta com a alcalde/ssa?

Expliqui un projecte per als joves

Expliqui un projecte per a la gent gran

Quin és el projecte que més l'il·lusiona?

Quin creu que ha de ser el futur del centre cívic?

Què és el primer que farà si arriba a l'alcaldia?

La campanya electoral no només passa a la capital de la Garrotxa. Per això, ahem decidit sortir d'Olot per anar d'excursió als pobles de la comarca on hi ha més d'una llista i on es vota a candidatures. Agafemper saber què s'hi cou als municipis i descobrir quines receptes preparen els candidats per al 28-M, més enllà de l'epicentre de la comarca.A Riudaura, amb 511 habitants, s'hi presenten dues candidatures, totes dues liderades per dones.agafa el relleu de l'actual alcalde Agustí Llop amb la candidatura de Riudaura Plural i sota el paraigua d'ERC. Ies presenta sota les sigles de SOM Riudaura i el paraigua de Junts.Perquè sempre he estat treballant pel poble, passant pel Fracking, l'ANC, Gegants, tardes de folk, la comissió de festes... i vull continuar treballant per al poble.Per donar veu a un grup de 15 persones. Totes independents i amb una voluntat increïble per fer de Riudaura un lloc encara millor. Tot l'equip de Som Riudaura compartim un fort desig de servir a la nostra comunitat i millora la qualitat de vida dels riudaurencs. En l'àmbit personal, m'agrada agafar responsabilitats i tinc ganes de ser aquest enllaç entre els meus veïns i els diferents nivells de govern, per així assegurar-me que totes les seves necessitats i preocupacions són escoltades i ateses.Posarem en marxa la tardes d'estudi, obrirem la sala social, on posarem a disposició dels joves ordinadors i impressores. D'aquesta manera, en època d'exàmens, poder tenir un lloc amb tranquil·litat i equipat perquè els resulti més fàcil i accessible tot el que els faci falta per poder portar a terme el seu currículum estudiantil.Des de Som Riudaura creiem que és fantàstic donar suport als projectes creats pels joves i allunyar-nos del fet de ser nosaltres els que creem projectes pensant en ells. Tenim pensat mostrar-los acompanyament i suport en tots aquells projectes que hagin sortit pròpiament dels joves de Riudaura i els seus interessos. Establirem una comunicació periòdica amb ells i programes d'ajudes als joves que tinguin projectes innovadors o que repercuteixin de forma positiva a la comunitat. Evidentment, els hi proporcionarem accés a totes les instal·lacions municipals per dur a terme totes les seves activitats i també els podríem ajudar promocionant-los a través dels canals de comunicació de l'Ajuntament.Continuarem amb els programes de Salut de la gent gran, amb gimnàstica física i mental, també potenciar les seves habilitats a compartir els seus coneixements i les seves arts amb els més joves dels pobles.Volem donar suport als projectes i necessitats que ens expressin les persones grans. Una de les demandes que se'ns ha traslladat és la d'ampliar l'oferta d'activitats i sortides. Ens agradaria fer-ho amb una metodologia participativa. Volem potenciar els espais de trobada intergeneracionals i aprofitar-ne la seva riquesa. També volem potenciar la seva autonomia. Pensem que urgeix reduir les barreres arquitectòniques del poble i ampliar algun servei.No podria escollir, el meu projecte és amb i per la gent de Riudaura.Aconseguir que la via verda entre Riudaura i Olot fos una realitat. Me l'imagino com un espai segur i caminable per anar a córrer i amb bici, tot contemplant el privilegi que tenim de viure en aquest entorn. Apostarem per la mobilitat sostenible sempre i la via verda milloraria la connexió entre Riudaura Olot facilitant la mobilitat de les persones sense vehicles de motor. D'això ens en beneficiaríem tots i totes.En primer terme la finalització de les obres, i que aquest nou edifici municipal ens ajudi a dinamitzar les activitats culturals i d'oci del poble.Volem que el centre cívic sigui un lloc de trobada on hi hagi cabuda per un bar amb una botigueta. Que sigui un espai on es puguin organitzar tota mena d'esdeveniments culturals i d'oci. I, sobretot, volem que sigui un orgull per al poble.Assumir la responsabilitat, continuar amb tots els projectes i posar-me a disposició de Riudaura.Convocarem una reunió amb la gent del poble i les entitats per presentar els objectius a curt termini. I, sobretot, de manera urgent, implementarem un sistema de recollida de residus perquè la sostenibilitat és extremadament urgent.