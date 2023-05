En llibertat el conductor begut, drogat i sense carnet que va provocar l'accident mortal de Riudaura

El jutjat de guàrdia de Girona ha acordat deixar en llibertat provisional el conductor begut, drogat i sense carnet que va causar l'accident d'aquest dilluns a Riudaura on va morir el seu germà, un menor d'edat veí de Montagut i Oix. Segons informa el, l'arrestat ha passat aquest dimarts a disposició judicial i ha sortit en llibertat amb l'obligació de comparèixer sempre que sigui requerit. La causa està oberta per uni dos delictes contra la seguretat viària, per haver conduït sense tenir carnet i per circular sota els efectes de l'alcohol. El jutjat de Girona s'inhibirà al jutjat d'instrucció 2 d'Olot, que és el que estava de guàrdia la data dels fets.Els serveis d'emergències van rebre l'avís del sinistre a les 6:35 h de dilluns. L'accident mortal va tenir lloc al punt quilomètric 1 de la GIP-5223 de Riudaura. Un turisme amb dos ocupants va sortir de la carretera i va bolcar. Com a resultat de l'accident, el passatger davanter, un menor d'edat, va perdre la vida.Els Mossos d'Esquadra van detenir el conductor, que és germà de la víctima mortal, perquè conduïa amb una taxa d'alcohol de, va donar positiu en drogues i no tenia permís de conduir.