​El PSC aposta per la policia de barri per combatre la inseguretat a Olot

Elha encetat la recta final de la campanya parlant de seguretat. Ho ha fet en una roda de premsa al passeig de la Muralla. El partit creu que actualment Olotper les queixes que han rebut dels ciutadans. "En aquests moments Olot no és una ciutat segura. La gent es queixa i penso que tenen raó. Intentarem millorar aquesta sensació d'inseguretat", diu el candidat socialistaLa principal proposta del PSC per combatre aquesta sensació d'inseguretat és la figura del policia de barri. Creuen que ara com ara s'ha "desgastat" i la volen recuperar. "Volem retornar a la policia de barri, aquell que està al barri, ajuda a la gent i informe als visitants. El policia ha de passejar-se pel barri, controlar els contenidors, el mobiliari urbà, visitar la botiga de barri i que la gent el vegi i li pugui consultar coses", exposa Guix.El candidat socialista creu que amb la plantilla actual de la Policia Local d'Olot (una quarantena d'efectius) alguns agents haurien de fer més d'un barri. Per al PSC, també és important unai que hi hagi. Guix també ha anunciat que si entra a formar govern,