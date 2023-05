​ERC promet invertir «un Espai Cràter» en habitatge

ERC ha iniciat la segona setmana de campanya parlant d'habitatge. Ho ha fet en una roda de premsa davant l'edifici esquelet que hi ha a Sant Miquel, una promoció que va quedar a mitges durant la crisi econòmica del 2008 i que no s'ha tornat a reactivar. En aquest escenari, ERC ha promès que els pròxims quatre anys, si aconsegueixen governar la ciutat, invertiran, com a mínim,que viu Olot.El candidat d'ERC,, ha comparat la inversió que pretén fer el seu partit amb la que es va fer a l'Espai Cràter: "Com a mínim, destinarem un Espai Cràter en habitatge. Els últims projectes que s'han fet a la ciutat han voltat als 4 milions. Nosaltres invertirem un Espai Cràter en habitatge. Per a ERC, l'habitatge serà la urgència número 1. En el sentit de les inversions, posem per davant l'habitatge que la mobilitat".Per assolir això, ERC diu que preveu incentivar els privats perquè rehabilitin pisos, aconseguir pisos buits de la Sareb o construint obra nova. Una de les propostes dels republicans que han d'ajudar en aquest sentit és l'Oficina de Rehabilitació. "La falta d'habitatge no és real perquè existeixen 1.800 pisos buits a la ciutat. Per això crearem l'perquè tots aquests pisos entrin dins el mercat de lloguer", ha explicat, número 4 de la llista d'ERC a Olot.