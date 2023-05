La CUP proposa que els primers 30 minuts als aparcaments soterranis d'Olot siguin gratuïts

La Comissió d'Accés a la Informació dona la raó a la CUP

La CUP ha proposat aquest dilluns en una roda de premsa de campanya electora davant l'Escola Pia d'Olot queals pàrquings soterrats de la ciutat, siguin. Creuen que aquesta mesura ha d'arribar en paral·lel a la pacificació dels entorns escolars dels centres educatius d'Olot.Amb la primera mitja hora gratuïta als aparcaments soterranis, el partit creu que es donariaa les persones que es vegin obligades a desplaçar-se amb cotxe fins al centre d'Olot. Per a la número 2 de la CUP,, la mesura va en consonància a la pèrdua d'aparcaments que suposaria la pacificació dels entorns escolars: "Entenem que es perden aparcaments de zona blava, i per això proposem que hi hagi 30 minuts gratuïts als aparcaments soterranis de la ciutat. D'aquesta manera fomentem la mobilitat activa i sostenible, s'amplien els espais de zona verda i oferim alternatives a aquelles persones que es vegin obligades a venir amb vehicle".Per a la CUP, la reivindicació dels entorns escolars ve de lluny i ho diuen fent referència a la moció que el grup municipal va presentar el maig del 2021 . Per al partit, l'equip de govern de Junts no ha tingut "valentia política" per tirar endavant la moció i executar-la.De fet, de la moció presentada per la CUP al maig en va començar un treball tècnic intern per part de l'Ajuntament. Els tècnics del consistori van elaborar un document que s'especificava què suposaria pacificar els entorns escolars amb plànols i dibuixos tècnics per a les solucions a diferents centres. La CUP va demanar aquest treball, però l'Ajuntament no els hi va donar. El partit va portar la petició a la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública i ara aquest òrgan ha donat la raó als cupaires. L'Ajuntament haurà de donar una resposta a la CUP en els pròxims quinze dies.""L'Ajuntament ens va dir que era un document que no estava acabat, i per això no el volia donar. Hi ha hagut treballs interns a l'Ajuntament, ens van presentar una proposta en una reunió amb unes diapositives, però se'ns va negar l'accés al document base. Ni nosaltres ni ningú més ha pogut accedir al que estava dissenyant l'Ajuntament de manera interna", ha explicat el candidat,