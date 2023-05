​Junts promet redactar el projecte d'ampliació de l'Estadi Municipal d'Olot si repeteix l'alcaldia

Altres necessitats

s'ha compromès a redactar el projecte de remodelació de l'Estadi Municipal d'Olot si manté l'alcaldia quatre anys més. El candidat de Junts creu que és difícil començar les obres en el pròxim mandat, però considera que es pot tenir el projecte enllestit."L'Estadi és la instal·lació esportiva més antiga que tenim a la ciutat i des de fa, pràcticament 70 anys, no s'hi ha fet res més que petites instal·lacions.. Dins el mandat que ve, on hem de fer la piscina municipal coberta, no serà possible afrontar dues obres de tanta envergadura, però sí que hauríem de deixar les coses preparades per al mandat següent", ha exposat Berga, en una roda de premsa de campanya electoral al camp de futbol del Sant Pere Màrtir.Segons Berga, el projecte hauria de ser ja el constructiu que indiqués les fases i el pressupost de l'obra. Hauria de projectar un camp que passés de, és a dir, les dimensions de. Pel que fa a la graderia, hauria de tenir grada a tot el voltant, també al gol nord i amb possibilitats d'ampliació. Finalment, s'enderrocarien els vestidors vells i es construirien dos edificis a la zona dels vestidors nous per a una zona de gimnàs i l'altra com a sala de premsa i reunions.A part de l'Estadi Municipal, Berga també s'ha compromès en els pròxims quatre anys a millorar elsi a ampliar-ne algun més al Morrot per l'auge del futbol femení. També considera que cal trobar una solució a l'èxit que està tenint la gimnàstica artística a la ciutat (amb més de 200 llicències) i que aquesta implicaa l'espera de la construcció d'un nou pavelló exclusiu per aquest esport.Per últim, Berga també aposta per la construcció d'un circuit de bicicletes urbanes (), l'ampliació deli la construcció d'un espai perquè elspuguin formar-se amb seguretat.