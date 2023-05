Un centenar de persones reclamen un Olot més pacificat

Reunió amb Territori

Més d'un centenar de persones han participat aquest diumenge al matí en una bicicletada que ha tallat l'avinguda Sant Jordi per reclamar un Olot més pacificat. La protesta, convocada per la plataforma No és un vial, és un carrer , ha estat un homenatge pòstum a, un dels fundadors del Club Ciclista Bas i l'impulsor de la coneguda cursa Terra de Remences. Fité, a més de reconegut esportista, era un activista molt implicat en aquesta causa de la plataforma i havia reclamat durant anys la pacificació d'aquesta avinguda. La bicicletada ha començat davant la piscina municipal i ha acabat a la casa del ciclista.En la protesta d'aquest diumenge hi ha participat membres de l'Associació de Veïns del barri de Sant Cristòfor i Mas Bernat, Protecció Civil Olot, Protecció Civil Sant Joan de les Abadesses, Protecció Civil Ripoll i Protecció Civil Vall de Bianya.La plataforma 'No és un vial, és un carrer' ha informat a través d'un comunicat que el pròxim 25 de maig es reunirà amb els responsables departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, per saber de primera mà l'estat de la tramitació de la variant d'Olot, que és l'única opció que la plataforma defensa. El col·lectiu vol fer pressió perquè es "construeixi ja" per tal de pacificar l'avinguda Sant Jordi.