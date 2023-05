​Mor un jove en un accident de trànsit a Riudaura

Un jove ha mort aquest dilluns al matí en un accident de trànsit a la carretera GIP-5223 que comunica Riudaura amb Olot. L'accident s'ha produït cap aal quilòmetre 1 de la carretera.El conductor del vehicle en què viatjava el jove ha perdut el control per causes que s'estan investigant, el cotxe ha sortit de la via i ha bolcat. La víctima, que anava de passatger, ha mort a causa de l'accident. El conductor del vehicle ha estat atès pel SEM en estati l'han traslladat a l'Arran de la incidència s'han activat quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions de Bombers de la Generalitat, i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques.