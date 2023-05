La fiumbrera electoral: Sant Joan les Fonts

Per què es presenta com a alcaldessa?

Expliqui un projecte per als joves

Expliqui un projecte per a la gent gran

Quin és el projecte que més l'il·lusiona?

Què proposa per als nuclis de Begudà, la Canya, Sant Cosme i Aiguanegra?

Què és el primer que farà si arriba a l'alcaldia?

La campanya electoral no només passa a la capital de la Garrotxa. Per això, ahem decidit sortir d'Olot per anar d'excursió als pobles de la comarca on hi ha més d'una llista i on es vota a candidatures. Agafemper saber què s'hi cou als municipis i descobrir quines receptes preparen els candidats per al 28-M, més enllà de l'epicentre de la comarca.A Sant Joan les Fonts, el tercer poble més poblat de la Garrotxa (3.054 habitants), es presenten dues llistes:C. La candidata del partit post-convergent és, actual alcaldessa que intentarà revalidar el càrrec després del seu primer mandat al consistori. La seva rival és la mateixa que fa quatre anys: la republicanaPerquè després de quatre anys molt intensos on hi ha hagut una pandèmia, un temporal Glòria, una crisi dels preus dels subministraments provocada per la guerra a Ucraïna i altres factors que han influït en la vida social, cultural i econòmica de les persones penso que encara hi ha molt per fer al municipi i la il·lusió i les ganes de continuar treballant per la ciutadania m'empenyen a presentar-me una altra vegada.Em presento per segona vegada perquè aquests quatre anys a l'oposició m'han ensenyat com crec que s'ha de gestionar correctament l'ajuntament, i per portar a terme les idees del nostre grup, que l'equip de govern no ens ha permès durant aquesta legislatura. Volem gestionar l'ajuntament d'una manera diferent de com s'ha fet fins ara, volem tenir una alcaldia oberta i més participativa tant a nivell de grup i com a ciutadania. Per això hem decidit dividir el mandat: els primers dos anys seria encapçalat per mi, i els dos anys següents per en Joan Timonet, actualment el número 2 de la llista. Pensem que d'aquesta manera podem aportar una millor gestió.Sabem que una de les seves prioritats és quedar-se al municipi a viure i a treballar. Volem contribuir en aquests dos àmbits afavorint les cooperatives d'habitatge i les masoveries rurals i urbanes, així com engegar el desenvolupament Can Vil.lab a l'antiga fàbrica de can Lics amb projectes d'emprenedoria que dinamitzin l'economia i la vida social al barri vell i al municipi.Crear un espai per joves on es puguin assessorar sobre habitatge, ajudes, beques, formació, etc., i en aquest sentit un dels temes importants és crear habitatge social, sobretot pel jovent del poble, que és el gran problema que ens trobem tots els municipis i que fa que el jovent hagi de marxar del lloc on han viscut fins ara i on tenen totes les seves arrels.El trasllat del casal de Sant Joan dins del nou centre cívic l'Escorxador facilitarà que diferents franges d'edat convisquin i es relacionin en un espai còmode, al centre, davant del parc de can Miquelet que des del nostre mandat ja és propietat municipal i, a més, disposarà de les comoditats necessàries perquè tothom pugui estar el millor possible. Per a la gent gran també apostarem per millorar l'assistència en tots els sentits, en sanitat, en qualitat de vida i amb més serveis.Crear la figura d'un dinamitzador de la gent gran, qui els pugui assessorar i ajudar en tots els temes que necessitin tant econòmics, com familiars, de mobilitat... i que també pugui contribuir a crear més vida social al casal d'avis.El benestar de les persones és el millor projecte que es pot tenir, perquè és per elles que les polítiques municipals prenen sentit. Per la gent d'ara i per les generacions futures, treballant plegats amb espais conjunts com pot ser el Consell de Poble.Donar un nou impuls al petit comerç, les entitats, les associacions i el voluntariat del municipi. Durant aquests quatre anys hem pogut comprovar com després d'haver sigut un municipi referent a la comarca on es portaven a terme moltes activitats, fires i festes, últimament ja no ho som perquè s'ha perdut una gran part d'aquest teixit associatiu i de col·laboració de joves i de gent gran, i necessitem que es tornin a sentir part del seu municipi i es tornin a implicar. Nosaltres no volem dir a les entitats i associacions què han de fer, sinó preguntar-los-hi què necessiten per desenvolupar millor les seves activitats.Principalment, continuar acostant els nuclis i la seva gent amb activitats que puguem compartir plegats. Continuarem proposant tallers com el dels caps grossos que s'està fent amb famílies de Begudà, Sant Cosme i Aiguanegra amb el suport de famílies de la Canya. Els camins i senders, així com bici carrils que passin per Begudà i la Canya, seran un dels projectes on més treballarem. A la Roureda treballarem per soterrar el cablejat que penja en els carrers.Igualtat per a tots els nuclis del municipi, descentralització. A Begudà volem reinvertir parcialment els recursos econòmics que aquest nucli aporta a l'ajuntament. A la Canya volem impulsar millores dels carrers, voreres, senyalització i instal·lacions esportives. I a Aiguanegra, com a nucli disseminat, intentarem buscar solucions a la seguretat d'aquest indret.Mirar l'agenda de feines pendents i continuar treballant per respondre les necessitats dels habitants del municipi com he fet aquests quatre anys com a alcaldessa i els vint anys anteriors com a tècnica de Promoció municipal, Turisme i Cultura de l'ajuntament.Millorar la transparència de l'ajuntament, gestionar millor els nostres recursos, aplicant el sentit comú en totes les nostres decisions.