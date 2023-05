La fiumbrera electoral: les Planes d'Hostoles

- Per què es presenta com a alcalde/ssa?

- Expliqui un projecte per als joves

- Expliqui un projecte per a la gent gran

- Quin és el projecte que més l'il·lusiona?

- Què és el primer que farà si arriba a l'alcaldia?

La campanya electoral no només passa a la capital de la Garrotxa. Per això, ahem decidit sortir d'Olot per anar d'excursió als pobles de la comarca on hi ha més d'una llista i on es vota a candidatures. Agafemper saber què s'hi cou als municipis i descobrir quines receptes preparen els candidats per al 28-M, més enllà de l'epicentre de la comarca.A les Planes d'Hostoles, amb 1.745 habitants i un dels municipis més envellits de la comarca, s'hi presenten tres llistes: Estimem les Planes (independent), Junts i PSC. Tots els candidats es presenten per primera vegada a l'alcaldia.és l'únic que té experiència en la política municipal i qui lidera la llista independent després de trencar amb Junts fa pocs mesos i decidir fer una candidatura en solitari. Puig ha estat durant anys regidor del poble amb el govern de Junts i l'alcalde, qui plega després de tres mandats. El relleu natural de Llorà en la línia post-convergent és, qui fa vint anys que viu al poble. I a les files del PSC s'hi presentaamb 71 anys.Em presento mogut per la motivació i les ganes de continuar treballant pel poble des de l'Ajuntament.Ens tocarà viure canvis extraordinaris, complexos, però apassionants. En tots els ordres de la nostra vida, les coses començaran a ser una mica diferent. El món que coneixem i donem per assentat es transformarà i amb ell, tots nosaltres. El desafiament d'afrontar aquests canvis ens obligarà a equilibris d'interessos i relats, que es desenvolupen millor en comunitats petites, sovint bressol de grans transformacions. Serà un repte important per a cadascú, també. I si som capaços de cooperar com a comunitat, com ho vam fer l'u d'octubre de 2017, tindrem molta més força per encarar-los. I ens en sortirem millor.Per poder transformar el poble, aprofitar les oportunitats i sanejar l'ajuntament. També per una vocació de servei públic que tinc des de molt jove. Per això, destinaré íntegrament el meu sou d'alcalde a pagar els llibres i el menjador de les famílies més vulnerables.Per als joves tenim pensat reactivar el local social. Ajudarem aquells emprenedors a tirar endavant el seu projecte i lligat amb el desenvolupament industrial dels Angelats crearem noves polítiques públiques d'habitatge. A banda, actualitzarem i potenciarem el Pla local de joventut i crearem un projecte educatiu conjuntament amb Escola, Afa, Llar d'Infants i Institut.Programarem activitats educatives, culturals, esportives i de lleure, d'accés universal per a la infància i l'adolescència del municipi. Convertirem l'educació dels espais i temps no lectius en política pública que transcendeixi l'ensenyament reglat i garanteixi més i millors oportunitats per a tothom. Per tot això, situarem l'Educació, l'Esport i el Lleure, al centre de la nostra acció política. Perquè és en l'educació on es crea la comunitat, i on es pren consciència.El principal projecte és construir nous habitatges a un preu assequible perquè els joves no hagin de marxar de les Planes.Pel que fa a la gent gran potenciarem les activitats que es facin des de la Llar de Jubilats, que es posarà en marxa a principis d'aquesta nova legislatura. Treballarem també amb el Departament de Drets Socials perquè les Planes pugui disposar d'un SAIAR, un centre de serveis en el món rural, que no només dóna ajuda a les persones més vulnerables, sinó que també fa assessorament a les famílies i a les persones cuidadores.Promourem la salut física i mental. Des de l'oferta sociocultural, la promoció d'hàbits saludables i l'envelliment actiu, fins a millores en l'accessibilitat dels espais i l'accés als serveis assistencials en totes les etapes de la vida. Promourem la dinamització de la Llar de jubilats, un Centre de Serveis amb entreteniment i assistència integral, i transport al Centre de Dia de Sant Feliu de Pallerols. Crearem un programa d'estímuls al voluntariat per ajudar la gent gran amb les dificultats diàries: acompanyar-los al metge, ajudar-los amb tràmits en línia i detectar necessitats.La meva prioritat absoluta és fer un Casal d'avis amb un hospital de dia a la casa del Jonquer.El projecte que més il·lusiona és el poble. Poder servir als veïns i veïnes és el que ens mou la gent d'Estimem les Planes.Situar a la infància i a l'adolescència al centre de l'acció política: programarem activitats educatives, culturals, esportives i de lleure, d'accés universal per a la infància i l'adolescència del municipi.Poder fer l'hospital de dia.Analitzar la situació econòmica municipal i a partir d'aquí posar l'atenció a les persones, a la millora dels serveis, principalment la xarxa d'aigua, millorar la promoció econòmica i el teixit associatiu.Parlar amb els que no han pogut votar: els infants i els joves, i dir-los que estem a la seva disposició: que són el més important per a nosaltres, que creiem en una perspectiva global de l'educació que tingui en compte que s'aprèn i s'educa arreu, i que ens n'hem d'ocupar en tots els temps vitals i espais de la vida quotidiana.Fer una auditoria dels comptes per saber exactament en quin punt es troba l'ajuntament.