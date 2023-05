Martí Albesa exposa a Olot l'esclavitud del mar de plàstic d'Almeria

Martí Albesa durant la presentació de l'exposició dissabte. Foto: Martí Albesa

exposa a casa. El fotoperiodista olotí deha inaugurat aquest cap de setmana una exposició conjunta amb l'a la Sala Oberta 2 de l'Hospici. Sota el nom d'Un mar de plàstic, la mostra reflecteix les condicions de feina i vida que pateixen els migrants que treballen en aquest espai de 82.000 hectàrees d'hivernacles de producció de fruita i verdura.és considerat l'hort d'Europa i es tracta de la zona d'hivernacles més gran del món. És un pol d'atracció per a la població migrant que arriba del sud d'Àfrica i busca feina, però alhora un infern, tal com explica Albesa: ", amb un espai on s'acaben vulnerant molts drets d'aquestes persones i una feina que frega l'esclavatge del segle XXI: condicions laborals molt pèssimes, sense contracte i amb sous indecents".Gràcies a l'Agència Talaia, qui des de fa anys documenta les rutes migrants del sud d'Europa, el fotoperiodista olotí va poder retratar la situació que es viu a Almeria. Ara, a través de l'exposició, vol denunciar-la i donar-la a conèixer. "Vol ser un espai de denúncia i reflexió, i que pugui induir a millors pràctiques a l'hora de consumir fruita i verdura. Pensem que si es té un consum responsable i conscient podem començar a canviar aquestes situacions. Penso que la foto i el periodisme no canvien el món, peròa les persones, que es prengui consciència, i es puguin començar a capgirar aquests problemes", explica Albesa.La mostra que s'ha inaugurat aquest cap de setmana està composta per les instantànies captades per Martí Albesa i el suport de panells informatius i audiovisuals. L'exposició es podrà veure fins al. Fins llavors, Albesa també farà visites guiades i una conferència sobre el seu recorregut professional.