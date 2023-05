David Coromina: «La immigració no s'ha de frenar, sinó ajustar a les necessitats de les ciutats»

El perfil del candidat



Edat: 51

Viu a Olot i Girona

Director de desenvolupament empresarial de la cambra de Girona, soci d'una start up

Mar o muntanya? 50%

Estiu o hivern? Estiu

Un hobby? Nadar a mar obert

Una sèrie? Animal Kingdom i Els Joves

Una pel·lícula? El vicari d'Olot

Un llibre? La perplexitat

Un grup de música? Sau

Un lloc on perdre't? En la immensitat del mar o el bosc

Un lloc on trobar-te? Nadant pel mar o passejant per la muntanya

Un acte de Festes del Tura? El ball de l'hora

Què t'agrada d'Olot? La seva gent i el seu caràcter de valorar les coses que tenim



Amb 51 anys, David Coromina es presenta per primera vegada com a candidat a la ciutat on va néixer. Només té una única experiència electoral a les llistes de Puigdemont en unes eleccions europees. Sota el paraigua del Bloc Nacionalista de Catalunya, un partit impulsat per ell mateix, igual que la marca Olot+, es presenta perquè creu que "Olot ha perdut pistonada". Coromina és director de desenvolupament empresarial de la Cambra de Comerç de Girona i soci d'una consultoria. Considera que la política és "fer coses i projectes per a la ciutadania".

-Per què la plaça Balmes?

- Per què l'Eixample Popular és casa meva, és el meu barri. Aquí hi vaig néixer. És la meva identitat i un barri molt emblemàtic de la ciutat que enllaça el centre amb la perifèria. És un barri de gent de casa.

Coromina és director de desenvolupament de la Cambra de Comerç de Girona. Foto: Martí Albesa

"Creiem que per transformar Olot fa falta que passin moltes coses"

Coromina aposta per crear el Centre de la Cançó Catalana a Olot Foto: Martí Albesa

El projecte Escales Segures és una eina per tenir més informació i treballar braç a braç amb la policia

Coromina ha escollit la plaça Balmes per fer l'entrevista de NacióGarrotxa, allà on jugava de petit Foto: Martí Albesa

"Tenim a Olot una experiència de la immigració dels anys seixanta, aprofitem la bona feina que vam fer"

«Volem ampliar la presència policial i volem fer una subcomissaria a la zona de Sant Miquel i les Tries» Foto: Martí Albesa

La ciutat ha perdut pistonada perquè l'oposició no hi és i l'equip de govern està amb un ritme baix de treball

Coromina només tanca la porta a pactar amb Vox, en cas d'entrar a l'Ajuntament. Foto: Martí Albesa

- És molt cansat, però em fa il·lusió.- Com que som persones que no estem a cap grup i tenim llibertat de propostes, ens han intentat silenciar en algun moment amb la complicitat d'altres grups polítics.- L'1 d'octubre va trencar moltes coses i ens va ressituar a molta gent. En un moment donat el PDECat va fer figa, però jo no vaig veure clar on anar perquè no estava clar cap on anava Junts. Com que no tenia la responsabilitat de tenir cap càrrec ni acte de regidor, vaig tenir la llibertat de decidir i vaig quedar-me uns mesos al PDECat i esperar a veure si es podia crear alguna cosa que pogués millorar la situació de la ciutat i el país.- Som especialistes a executar projectes i vinc del món de la consultoria on, una de les iniciatives que vaig desenvolupar va ser la Plaça Mercat d'Olot. Tinc projectes transformadors, no només de propaganda o fires que poden donar relleu un cap de setmana a la ciutat i que no acaben transformant res. Volem projectes que quedin i facin Olot millor i puguin portar persones perquè la ciutat tingui més vida social.- La gent ens diu que a Olot no hi ha vida social. Empreses de ciclisme ens diuen que el seu lloc natural per instal·lar-se seria Olot perquè entrenen al pla o a pics de la Garrotxa o el Ripollès. Però un cop entrenen, passegen per la ciutat i se senten els passos. No hi ha oferta. Quanta gent de la nostra generació es queda a treballar a Olot? Quines oportunitats hi ha? Quant de talent se'n va d'Olot? No només no captem talent de fora, sinó que el que hi ha aquí no es queda.- Creiem que per transformar Olot fa falta que passin moltes coses. Si haig d'apostar per una, creiem que és el Centre de la Cançó Catalana. A partir d'aquest projecte podem vestir moltes coses. Aquest podria ser el pal de paller que, situat a la plaça Palau, podria tenir una dinamització del centre, però també dels barris.- Neix del fons que té un periodista de Girona sobre la cançó catalana. A partir d'aquí, parlant amb Miquel Serrat em va dir que a Olot havia vingut molt la gent dels Setze Jutges que tenien la ciutat com a referent i el Centre Catòlic com un punt de construcció de la seva entitat. Es veu que hi ha un fons espectacular a Ràdio Olot de gent de la Nova Cançó. Això seria el nucli i ho volem ampliar a la cançó.- Però no tant tancat, sinó més obert. El millor paisatge el tenim fora, no dins un mur de formigó. Olot podria ser un epicentre de la cançó catalana en el sentit més ample dels països catalans. La gent podria trobar des de temes arxivístics, fins a temes de dinamització.- Això s'aconsegueix amb educació, però també amb què hi hagi una presència policial i educadora. Volem ampliar la presència policial i volem fer una subcomissaria a la zona de Sant Miquel i les Tries. Creiem que al Policia Local no està a la dimensió d'una ciutat de 30.000 habitants. Veiem que l'Ajuntament hi ha coses que no fa bé, com, per exemple, ens comenten alguns veïns que hi ha carrers amb llum i altres sense llum. Això crea atmosferes d'inseguretat.- Crec que la inseguretat és un problema que passa a moltes ciutats mitjanes de Catalunya. Tan sols amb més presència policial al carrer, segurament aquesta sensació no hi seria.- És un projecte que el va presenta el PSC de Girona fa molts anys i es fa a molts llocs de Catalunya. Es tracta d'una eina que s'ha creat perquè els presidents de comunitats de veïns tinguin una eina per si a baix s'hi posa algú a cuinar 500 plats al dia o hi ha un pis amb tràfic de drogues.- Seguir-ho de prop, identificar les persones...- No, però els pot interceptar quan surtin. Hi ha d'haver una certa pressió perquè la gent tingui una convivència normal.- Sí, però coordinada amb el president de la comunitat de veïns o els APIS. És un projecte, no ideològic, sinó una eina que necessitem perquè hem detectat que estan passant coses a les comunitats i que puguin tenir aquesta eina per tenir més informació i treballar més braç a braç amb la policia municipal.- Perquè les associacions de veïns ens ha demanat que hi hagi més seguretat en els seus barris. Han vist que hi ha moltes estirades de bossa i incidències. En aquest sentit, creiem que una presència policial 24 hores allà, farà que hi hagi més vigilància.- No, al contrari. És afrontar el problema. El que no podem fer és fer la política francesa que està imitant la política espanyola de no fe res i deixar créixer malvius. Hem d'afrontar aquests debats, hem de trobar solucions. Hem de fer que les persones que vinguin puguin tenir un pla de carrera i es puguin guanyar bé la vida. No els podem empadronar i deixar-los pel carrer amb una targeta moneder sense educar-los i sense ajudar-los. El que no es pot fer és donar una targeta sanitària, 400 euros i empadronar-los no sé on, i els pobres no parlen ni castellà i es queden al carrer. Això és molt inhumà. Si fas això i no afrontes aquest debat, et diuen racista perquè no volen escoltar les propostes. Tenim a Olot una experiència de la immigració dels anys seixanta, aprofitem la bona feina que vam fer amb aquestes immigracions. Per què no fem això i copiem el model francès? Aquest és el gran drama de la política catalana i espanyola.- Gestionant. No donant quatre petits recursos i empobrint-los per tota la vida. S'ha de gestionar com fan a Austràlia i els models anglosaxons: que hi hagi un funcionari que digui "vostè ha arribat aquí, el formem, l'ajudem a parlar català i l'ajudem a trobar feina". Des de l'administració s'ha d'agafar els immigrants i fer-los-hi un pal de carrera.- És un òrgan que està a molts llocs de Catalunya, però no es fa de la manera com deia, sinó que s'identifica la persona nouvinguda, se'ls hi dona una targeta moneder i una targeta sanitària. Però amb això no en fas prou, els estàs empobrint.- No s'ha de frenar, sinó que s'ha d'ajustar a les necessitats de les ciutats. Per tant, cada ciutat hauria d'entomar la immigració per poder-la inserir i poder viure conjuntament.- Crec que la ideologia del Front Nacional no s'ha expressat bé. La gent confon el Front amb la Sílvia Orriols. El discurs d'Olot+ és el que t'he explicat i la gent del Front no ha marxat de la nostra llista per això, per tant, demostra que s'hi senten còmodes.- Això és una mentida de la Wikipèdia. Moisès Font mai ha estat del Front Nacional.- No sé qui és- No ho sé. Però Moisès Font segur que no. Tot el que no és d'Olot no ho sé.- Això és una oportunitat que s'ha perdut aquests quatre anys. Hi ha molts fons europeus que t'haurien pagat el 80%. Olot ho necessita, el Teatre Principal està molt bé, però molt limitat de capacitat. Aquests anys amb els Next Generation s'ha perdut una pistonada igual que amb la piscina coberta, ja que si s'hagués fet amb temes d'energia sostenible es podia haver cobert la piscina municipal i això també ha estat una badada de l'oposició i l'equip de govern. Perquè no es parla tant de projectes i com finançar-los, sinó d'ideologia, i aquest és el problema d'Olot. No es parla de projectes concrets. Ara fa uns mesos, l'equip de govern va presentar que ja tenia els arquitectes de la piscina municipal. Amb quatre anys no ha tingut temps de buscar els arquitectes? De trobar finançament europeu, que n'hi ha molt? Això és una badada impressionant i l'oposició no ha dir res ni se'n ha enterat; no hi són. Això no pot ser. La ciutat ha perdut pistonada perquè l'oposició no hi és i l'equip de govern està amb un ritme baix de treball.- Crec que si s'afanyen sí. Es va fer la Plaça Mercat que era molt més complicada, doncs també es pot fer. Però s'han d'arremangar i cal diligència.- Hi ha la part de fer fires i espectacles que Olot ho està treballant molt bé i a l'Estanis se l'ha de felicitar. Però, això va molt bé per portar gent a la ciutat, però si la ciutat té mancances, la gent també veu mancances. Hi ha molta gent de fora que et diu que el centre és lleig i, en aquest sentit, nosaltres aprofitaríem la promoció de la ciutat per, no només fer promoció, sinó dur temes que transformin la ciutat. Un és el Centre Català de la Cançó, l'altre és captar empresaris del sector de l'oci, empreses de turisme de Girona que tenen tot el tema d'esports de ciclisme o parcs infantils. Tot això és promoció de la ciutat, és portar comerç i vida al centre. I també tenim persones que han fet una empresa emergent que els interessaria molt venir a Olot a muntar una start up de sostenibilitat. Això portaria gent jove amb sous d'alt valor afegit. Quan parlo de transformació parlo d'això, no parlo de fer fires.- Crec que les dades estan inflades perquè s'hi compten totes les persones que passen per museus i oficines de turisme. És veritat que creiem que, en moments determinats, hi ha espais naturals que s'han de preservar i hi ha eines digitals que ho poden fer fantàsticament. Una ciutat s'ha de mesurar per les places d'hotels. Si aquest cap de setmana volem fer alguna cosa, quantes places d'hotel tenim a Olot? No tenim una capacitat hotelera per fer coses importants a la Garrotxa.- El que la gent ens digui. No en depèn el nostre sou. Nosaltres tenim uns projectes que els posem sobre la taula i no discutirem de res més que no siguin aquests projectes. Si la gent ens vol amb una majoria per governar, perfecte, i si creu que no hi hem de ser, també perfecte.- Amb Vox, però crec que no sortirà. La part més extrema esquerra de la CUP, no ho sé. Per nosaltres, si la CUP ens digués que vol fer un centre d'animals o vol cobrir la plaça de braus, no tindríem cap problema. Nosaltres parlem de projectes, no parlem d'ideologia perquè si ho fas, vol dir que no tens projectes i t'has d'excusar amb la ideologia.- Crec que sí, inclòs per als objectius personals.- No ho sé. Si canvien el ritme de treball d'aquests quatre anys, hi pactaria. I el mateix amb ERC i el PSC, tot i que amb els socialistes tenim un problema que és el 155. Si Esquerra Republicana posa sobre la taula algun projecte, que no sé si és que estic molt enfeinat, però no n'he vist cap, em sembla bé. Però no sé quin és el seu projecte estrella. Diuen que Olot té molt de talent, però això no es concreta amb res. La nostra felicitat és que Olot tingui projectes, per tant, discutirem de projectes, no d'ideologia.