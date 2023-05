La fiumbrera electoral: Santa Pau

Per què es presenta com a alcalde/ssa?

- Expliqui un projecte per als joves

- Expliqui un projecte per a la gent gran

- Quin és el projecte que més l'il·lusiona?

- Quin creu que ha de ser el futur del Castell de Santa Pau?

- Què proposa per a la gestió del turisme a Santa Pau?

- Què és el primer que farà si arriba a l'alcaldia?

La campanya electoral no només passa a la capital de la Garrotxa. Per això, ahem decidit sortir d'Olot per anar d'excursió als pobles de la comarca on hi ha més d'una llista i on es vota a candidatures. Agafemper saber què s'hi cou als municipis i descobrir quines receptes preparen els candidats per al 28-M, més enllà de l'epicentre de la comarca.A Santa Pau, amb 1.605 habitants, es troba situat al centre del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. El pròxim 28 de maig, dues llistes es disputaran l'alcaldia: una és la d'Units per Santa Pau que compta amb el suport d'ERC i amb, actual regidora i qui ha agafat el relleu de Pep Companys, alcalde del municipi des del 2015. A l'altra banda també s'ha renovat el candidat,serà el número 1 de la llista juntista que el 2019 va liderar David Nàjera.Em presento com a alcaldessa perquè crec que som les persones les que hem de fer municipalisme i treballar per millorar el dia a dia del nostre entorn més proper. Però si una cosa m'ha donat la força per liderar aquest projecte, és l'equip humà que hem creat.Estic jubilat i tinc tot el temps per poder dedicar-me al meu poble que tant estimo, aplicar tots els meus coneixements de gestió econòmica sense un cost econòmic, per als meus conciutadans.Oportunitats des de tots els àmbits, son el futur del municipi, els hem de facilitar i donar les eines necessàries arrelar-los amb habitatge i oportunitats laborals, però hem treballat per consolidar un casal de joves a Santa Pau, i aquest any ha estat la culminació de feina d'anys on ha acabat dinamitzant aquest espai un jove del poble que havia participat en el projecte de prebrigades, brigades i finalment al "Pesca la 1a feina" i ara és ell qui dinamitza el grup de joves. Per nosaltres aquest és el model. Però estem treballant profundament per generar habitatge tant pels joves com per la gent que ho necessiti. Això serà una realitat en el projecte SUB06 on l'ajuntament té tres parcel·les de 300 m2 i una de 700 m² per fer-hi HPO i HC.Crear una zona de lleure al poliesportiu, on en un futur si pot construir la piscina, amb zona d'esbarjo i de socialització. Reobrir la llar d'infants per què els nens i nenes de zero a un any, no hagin de buscar la llar fora del seu poble.El centre de recursos de Can Torra és el projecte que hem estat treballant aquest darrer mandat i que esperem pugui ser una realitat a finals de 2024. Volem un espai per revitalitzar el nucli antic i així donar format a un espai que ha de constar de diferents parts, per una banda, de locals per a les entitats, el casal de joves, un espai de coworkig i un centre de recursos per a la gent gran gestionat en forma de SAIAR.Crear una zona sociosanitària, on estiguin ubicats el Centre de dia o SAIAR, el dispensari i una farmàcia. Que sigui de fàcil accés i amb possibilitat d'ampliació a mitjà termini.Can Torra com un espai de benestar, cultura i desenvolupament local em fa molta il·lusió veure'l materialitzat, però tinc una especial il·lusió per les comunitats energètiques. Un dels temes que em preocupa és el medi ambient i el tema de les energies renovables.El projecte de Santa Pau en conjunt, i en tots els seus punts. No hi ha un de més important, tots ho son.El futur passa per la seva municipalització. Actualment, hem negociat amb la propietat un preu molt baix i estem treballant perquè no costi diners a l'ajuntament, tant l'adquisició de l'immoble, com la seva restauració. Per això, fa dos anys vam crear una comissió que vetllés per oferir una possibilitat amb cara i ulls. Creiem que el tema del castell ha de ser un acord de municipi i que no s'hauria d'utilitzar com a element electoral i remar tots junts per aconseguir la seva municipalització. Aquest projecte ha de pivotar sobre tres eixos: un espai museístic, generar una activitat econòmica de desenvolupament local i una part pel poble de Santa Pau que hi ha viscut d'esquenes des que va deixar de ser l'escola cap als anys 60.S ha d'obligar al propietari, mentre sigui privat, la seva consolidació. No podem permetre que un edifici tan emblemàtic, caigui a trossos. La cosa ideal seria que fos de titularitat pública (Diputació , Generalitat, etc . . .), amb cessió per a usos turístics, culturals...Estem treballant per assolir un turisme més amable i respectuós amb el patrimoni natural i amb la gent que hi viu. Per això volem desestacionalitzar el turisme i aconseguir que la gent ens visiti tot l'any a través de projectes transversals, com la promoció de la nostra DOP. Hem tret càrrega d'afluència del centre del parc reforçant les rutes de senderisme al voltant del nucli de Santa Pau, això ha d'anar acompanyat de la recuperació del patrimoni material. També estem treballant per fer actuacions a diferents aparadors del poble amb l'objectiu de fer-li petites exposicions d'oficis antics permanents que allarguin la visita al poble, com també un projecte de visites teatralitzades a la vila vella.Reactivar el turisme de qualitat, en contra del turisme que no aporta res al municipi. Tenim mecanismes per fer-ho.Reunir-me amb tots els treballadors municipals, explicar-los la proposta de present i de futur que tenim pensada pel municipi i fer-los partícips del projecte. Ells son una peça clau de l'engranatge perquè tot funcioni i avancem com a municipi.Fer atractiu el nucli històric, amb mobiliari urbà i enjardinament. Posar fil a l'agulla a l'àrea sociosanitària, activar un pla d'habitatge urgent i resoldre problemes puntuals del municipi com el dispensari de Ca la Guapa, la cobertura telefònica, la circulació de vehicles pel centre i la llar d'Infants.