​Olot en Comú «posa la primera pedra» de l'escola Greda a Sant Miquel

ha fet aquest dimecres el seu primer acte de campanya. Ho ha fet amb el gest simbòlic de col·locar la primera pedra del futura Sant Miquel. El partit creu que el trasllat de l'equipament és necessari per tenir "una escola de proximitat". Durant l'acte han representat la col·locació de la primera pedra de les futures instal·lacions al lloc on s'ubicaran, a les pistes esportives del barri olotí.Per a la formació, l'actual institut escola no està on li pertoca: "Pensem que el barri de Sant Miquel pot ser un bon lloc per desenvolupar aquest projecte tan necessari en temps de crisi ecològica i energètica, i que al mateix temps l'escola serà una motivació i un element de cohesió social i ciutadana pel nostre barri", afirma, número 2 de la llista dels comuns a Olot.Per altra banda, la formació també ha anat més enllà i ha assenyalat que darrere el trasllat hi ha un "interès legítim": "No volem deixar d'esmentarmotivat pel fet que l'escola es troba ubicada a uns terrenys afectats pel projecte de la nova carretera que haurà de fer de "variant" d'Olot", ha assegurat Borda.Tot i això, des d'Olot Comú afirmen que, independentment, de si es construeix la variant o no, aposten per fer el trasllat de l'Escola Greda "el més aviat possible", ja que es tracta "d'una escola pel barri i un barri que vol i necessita aquesta escola".