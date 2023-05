​​Junts situa el 2031 com l'any de la recuperació del Nucli Antic d'Olot

Quatre anys pensant la transformació

Junts ha dedicat el cinquè dia de campanya a parlar del. En la roda de premsa que el partit ha fet a la plaça del Carme, el seu candidat ha fet un bany de realitat amb relació a la transformació del barri olotí. "És un treball que no es podrà completar amb un, amb dos o quatre anys. És un treball que, com a mínim, en necessitarà vuit. Hem de ser clars en aquest sentit. La recuperació d'una part tan gran de la ciutat no es podrà completar amb dos o tres anys", ha asseguratSegons l'alcaldable de Junts, la fórmula per rehabilitar el Nucli Antic implica rehabilitar. L'Ajuntament ja en té sis de delimitades (situades entre el carrer dels Sastres, la plaça Campdenmàs i el carrer Major) i caldrà posar d'acord els propietaris per desfigurar els límits immobiliaris i crear habitatges més amplis amb més llum i més accessibilitat. "Hem d'aconseguiri després repartir-los d'una manera diferent. En aquest sentit, serà importantíssim que l'Ajuntament hagi adquirit prèviament una part d'aquest sol, ja que és necessari perdre edificabilitat", diu Berga.Així, doncs, per als pròxims quatre anys, sinó continuar amb la planificació i la logística de la transformació del Nucli Antic. Si continuen governant Olot, els juntistes es marqueni tenir "les eines i instruments jurídics i urbanístics" per poder actuar "contra la voluntat d'aquells propietaris que no estiguin d'acord amb la transformació".Preguntat per què el procés de transformació no s'ha iniciat aquest mandat, Berga ha explicat que durant aquests quatre anysi, fins i tot, s'ha recreat un cas real de rehabilitació d'una de les sis illes que es podrien transformar. Finalment, Berga també ha explicat que l'Ajuntament ja ha assignat l'urbanista Itzíar González , l'encàrrec d'executar la transformació de les illes residencials."La rehabilitació completa del Nucli Antic no s'assolirà fins que actuem en l'habitatge. Aquests habitatges abandonats els hem de recuperar d'alguna manera i és tornar-hi a invertir. A tots ens sap greu veure que aquesta part de la ciutat quan ens hi passegem ha perdut respecte a la resta", ha dit Berga, qui també s'ha mostrat confiat de la possibilitat que el 2024 es pugui veure un nouque podria ajudar en el finançament de la rehabilitació dels habitatges del Nucli Antic.