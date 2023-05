​La CUP Olot proposa crear una Oficina Municipal de No Discriminació

Laha proposat en el cinquè dia de campanya la creació d'una. Es tractaria d'un organisme que serviria de bústia, escolta i acompanyament de les possibles situacions discriminatòries que pugui patir qualsevol ciutadà d'Olot ja sigui per motius d'orientació sexual, d'edat o culturals."Hauria de recollir totes les denúncies per diferents tipus. Seria un servei adreçat a tota la ciutadania", explica la número 8 de la CUP,. Per un costat, l'oficina serviria per donar servei "de manera gratuïta i confidencial" a les persones discriminades amb una atenció que "podria ser integral o derivada al servei competent".El partit també proposa que des de l'oficina en derivi l', a través del qual s'analitzarien les dades i situacions recollides. "Això seria a fi d'efecte de detectar els sistemes estructurals que provoquen situacions de discriminació i quins són els col·lectius que més les pateixes", explica Vilar.Per altra banda, en matèria social, la CUP també proposa impulsar una menors que ofereixi formacions i eines d'autoprotecció als joves davant possibles situacions d'abús. Per últim, el partit també és partidari dei impulsar més carrers amb noms de dones. Afirmen que actualment dels 600 carrers que hi ha, 200 porten noms masculins, mentre que només 20 tenen noms femenins.