Elés aquell moment en què els candidats que participen en un debat fan el seu al·legat final mirant a càmera i dirigint-se a la ciutadania. En el debat d'aquest dimecres organitzat per Corisa Media Grup, els candidats també van tenir el seu moment. Després de gairebé dues hores d'argumentari, van tenir un minut per demanar el vot. Aquests van ser els discursos:Berga va començar el seu minut d'or parlant de la decepció amb la política, però va posar en valor la importància i proximitat de les eleccions municipals. El candidat de Junts va assegurar que les persones "no som allò que diem que som, sinó allò que fem" i va demanar que la ciutadania els votés per "acabar tot allò que la ciutat necessita".Quintana no va esgotar del tot els 60 segons dels que disposava. Va utilitzar el minut d'or per recordar el seu discurs de campanya: a través del talent olotí cal transformar la ciutat. "Hem d'afrontar els reptes que tenim a davant i hem de fer-ho col·lectivament. Això només es farà si la ciutat es governa d'una altra manera. Això només ho garanteix ERC i nosaltres ho farem".Guix tampoc va esgotar el minut d'or i el va començar fent crida a la participació el pròxim 28-M. "Entre tots siguem capaços de deixar una ciutat i un entorn molt millor per als nostres fills", va assegurar el candidat socialistaEl número 1 de la CUP va carregar contra la dreta i els fonts voltors. Va assegurar que el projecte de la CUP "és col·lectiu" i va aprofitar el minut d'or per agrair a tota la gent que "dedica un temps de la seva vida a millorar la societat".