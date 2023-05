L'1x1 del debat electoral d'Olot

Pep Berga durant el debat Foto: Martí Albesa

Josep Berga: protector

Josep Quintana en un moment del debat Foto: Martí Albesa

Josep Quintana: distant

Josep Guix durant el debat Foto: Martí Albesa

Josep Guix: còmode

Jordi Gasulla durant el debat Foto: Martí Albesa

Jordi Gasulla: actiu

Un debat electoral com el d'aquest dimecres va deixar pocs comentaris per aquells que buscaven confrontacions o punts de fricció. En general, va ser soporífer i els quatre candidats van situar-se dins la moderació i el poc atreviment. Tot i això, es van poder veure estratègies i maneres de fer en un debat que no passarà la història. Aquest és l'1x1 deNo se la va jugar. Va fer honor a la seva línia política, ja que a part de ser conservador, va mirar més al centre i a la dreta (on estaven situats Gasulla i Guix). Es va veure obligat a protegir més el mandat que presentar les seves propostes. Amb la CUP va ser amb qui més va entrar al cos a cos, tot i que Gasulla en va fer prou aixecant el dit per desconcentrar-lo. En resum, va seguir la tàctica de les oques del Parc Nou: si m'ataquen, ataco.Va fer com l'Hoquei Olot, es va mantenir de categoria. Ni se la va jugar, ni la va cagar. Com si fos la piscina municipal coberta, ningú se li va posar en contra. No va entrar en cap discussió. Els únics atacs van ser contra el govern de Junts, tot i que van ser tan lleugers no van tenir rèplica. En definitiva, Quintana va fer una mica d'Espai Cràter: poc vistós, amb idees, però que queden sota terra.Va fer de parc infantil del Firal Petit, s'ho va passar bé i va donar joc. Va semblar ser el més confiat dels quatre, tot i que la confiança el va portar a admetre el que més d'un espectador podia pensar: "estem perdent el temps". Va aconseguir el més fàcil i el més difícil en un debat: dir mentides (Olot té uns 13.000 arbres, no 18.000) i fer riure el públic. Passen els anys, però Guix continua sent el de sempre. Ni oblit ni perdó al "nyap de Besalú".Es va atrevir amb tot, fins i tot dir-li a Guix que no era socialista. Va buscar confrontacions, sobretot amb els candidats de Junts i PSC. Va flirtejar amb ERC i li va fer una declaració d'amor final que va destapar totes les voluntats de pacte. Berga, en tots els sentits, va ser una arma de doble fil, li va servir per atacar, però també per rebre atacs. Podríem dir que va fer de marrà de l'AOAPIX per Festes del Tura, el van colpejar des de l'esquerra i des de la dreta, però també va envestir.